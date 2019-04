VÍDEO: Joven buscado por agredir entrenadora advierte que no se va a “entregar ná”

Sus palabras

Aquí voy, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que vayan a ver este vídeo. Esta es mi declaración, muchas gentes me están juzgando como que yo soy un ogro y no es así, que yo soy una bestia y no es así. Simplemente estoy defendiendo mis derechos, tienen tres meses y pico, casi cuatro meses, burlándose de uno, de todos los ciudadanos, de todos los integrantes del ensanche Bolívar. ¿Qué pasa? Tenemos tres meses y pico rogándole, diciéndole poi favoi, denno de 6:00 de la taide a 10:00 de la noche, cédannos la cancha poi favoi, le hemos suplicado de todas maneras y no acceden lo que se burlan, nos desafían, que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, entienden, entonces nosotros estamos cansados. Esa joven, Esmeralda, la que se querelló contra mí, ella, a veces estamos nosotros jugando quinteto, corriendo de aquí pa’ llá y ella mete la niña, regoso uno le dé un golpe, buscándole un problema a uno y a uno de sus padres. Entiendes, la mete a terror, nosotros corriendo pa’ llá y pa’cá. Entonces, esa mujer es inconsciente, esa mujer no está preparada para dar práctica de baloncesto, entienden. Muchos me están viendo como un ogro y no es así, yo no soy así, to’el que me conoce en el ensanche Bolívar, sabe la clase de persona que yo soy, entiende, y yo no me voy a entregar ná, no me voy a entregar, porque como ustedes tienen sus relaciones, ustedes quieren aimaime una vueita a mí, no bulto, no cantaile tres meses y después poneime a cogei lucha y no, no se le va a dar, porque yo no he matado a nadie, yo comis razones, yo no he matado a nadie. Sí le pido disculpas a cada uno de los padres y madres de esas niñas que estuvieron ahí en ese momento. Lo hice mal, lo hice mal y de veidad me arrepiento de corazón, lo hice mal. Esa gente del club Libertad tienen una dictadura, ellos lo que están es allantando.