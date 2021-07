VIDEO | Joven dice que empresa le negó empleo por los tatuajes y el peinado

Una joven usó las redes sociales para denunciar que alegadamente le habrían negado un empleo por la forma en la que estaba peinada con rizos y porque se le veía uno de sus tatuajes.

“Mire, yo amo a mi país. A mí me gusta la gente, pero mi país está tan atrasado”, dije entre sollozos mientras explica que tiene más de un año y medio sin trabajar por el COVID-19.

La joven de 21 años resaltó su formación académica, ya que es estudiante de término de derecho y tiene preparación en idiomas inglés y español.

“Yo estoy preparada académicamente, no sé, para mi edad yo me siento demasiada preparada para todo”, narró.

“Y que me digan que yo no puedo, en pocas palabras, que yo no puedo obtener ese trabajo porque yo tengo este tatuaje de aquí, y que me digan que por mi cabello yo no puedo tomar ese trabajo es increíble, yo me siento llena de impotencia, yo no entiendo cuándo esa gente en República Dominicana va a cambiar a la gente”, agregó.

En la publicación realizada por el comunicador Sergio Carlo en su cuenta de Twitter las respuestas fueron a favor y en contra de la mujer.

“Por eso es que muchos se van, yo tengo licenciatura, especialidad, cursos técnicos y todo eso y no logró conseguir nada porque la cosa es por carita, además de que te piden años de experiencia que nunca conseguirás si no te dan el trabajo”, escribió Dariely Jiménez, en apoyo.

Sin embargo, Marioa2222 dijo: “Lamento la situación de esa joven, pero todo el que se hace un tatuaje, una especie de rebeldía, sabe que tarde o temprano lo va a perjudicar. No sé por qué, Sergio pregunta la compañía, pues la mayoría rechazan al que tiene tatuaje. Yo lo hago y no me lamento”.

En tanto, Manuel Enrique Gómez dijo: “El peinado, los tatuajes y la vestimenta son una forma de comunicación no verbal que dice muchos más de nosotros de que lo nos imaginamos. En vez de llorar debe agradecer la sinceridad. Y si ella fuera tan preparada no esperaría que el mercado se adecue a ella”.

Jhonathan del Rosario dijo: “Lo primero que eso es una carajita haciendo berrinche , lo segundo es que lo que ella habla no se corresponde con la realidad , no le gustó su perfil punto , no es obligado contratar, por moño malo no fue, porque muchas o la mayoría ahora andan rizado”.