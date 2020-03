Video | Joven pide que se le realice prueba de COVID-19

Circula un video en las redes sociales en el cual una joven pide al Ministerio de Salud Pública que se le realice la prueba del COVID-19 ya que lleva varios días presentando síntomas del virus.

Miguelina Peguero dijo a través de un video publicado en Instagram que lleva días presentando sintomatología del coronavirus y que ha seguido los pasos indicados por las autoridades pero aún no recibido respuesta de los laboratorios para que se le realice la prueba.

“Tengo la indicación de mi doctora para que se me realice la prueba, pero del laboratorio aun no me han dado respuesta”, indicó Peguero.

Dijo temer que sus hijos resulten contagiados por coronavirus es caso de que ella resulte positivo debido a que todavía está en su residencia a la espera de recibir las atenciones médicas correspondientes.