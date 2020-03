Video | Médico dominicana en España sobre el COVID-19: “Este es un tema serio”

Mercedes Álvarez Vásquez, médico dominicana que ejerce en España, leyó una carta sobre su experiencia con el coronavirus (COVID-19), en la que pide a sus connacionales en el país a mantenerse en sus casas, como la única vía para frenar la pandemia.

“Esto es un tema serio, y temo que en República Dominicana no le están dado la importancia que merece”, dijo Álvarez Vásquez, en el audio llegado a esta redacción.

Agregó: “Al día 20, en España había 19,980 casos positivos y mil fallecidos, y no solo aquí, esto está pasando en todas partes del mundo, se colapsan las líneas de urgencias, se colapsan los hospitales, se acaban las camas en los intensivos, no tenemos respiradores suficientes, se acaban los insumos de protección, incluso para médicos y enfermeras, ya tenemos médicos y enfermeras de baja por el coronavirus. Y si eso pasa en los países desarrollados, no me quiero imaginar lo que puede pasar en nuestra querida República Dominicana”.

La profesional de la medicina pidió a la población mantenerse en sus casas, como única vía para frenar la propagación de la enfermedad, para la que no hay todavía una cura.

En el último boletín emitido este sábado por el Ministerio de Salud Pública, en el país 112 personas han dado positivo al virus y tres han muerto por esta causa.