VIDEO | Periodista y cantautora pide le realicen prueba del coronavirus

La periodista Isabel Collado hizo un llamado a las autoridades para que le sea realizada la prueba de detección del COVID-19, ya que, según narra en un vídeo enviado a los medios, presenta síntomas de la enfermedad desde hace 10 días.

Collado, quien además es cantautora y creadora del himno del Colegio Dominicano de Periodistas, explica que desde el pasado lunes tiene una indicación para la realización de la prueba, la cual le fue suministrada en el hospital Marcelino Vélez Santana.

“Estoy en espera del laboratorio de Referencia, pero ya yo no resisto más porque no puedo respirar, no puedo dormir, anoche me dio fiebre, tengo diez días con todos los síntomas”, expresa la señora en el vídeo donde se le ve portando una mascarilla y con dificultad para respirar.

Narró que en días pasados recibió una visita del 911 pero ni siquiera le tomaron la presión, y llamó a la línea *462, y la doctora que le atendió le dijo que no tenía los síntomas del coronavirus.

“Yo quiero, por favor, que hagan un acto de humanidad porque mi esposo sufre de asma bronquial, es hipertenso y tiene 62 años y yo tengo dos hijos menores de edad”, concluye.

Isabel Collado reside en el sector Pantoja, en Santo Domingo Oeste.

Las autoridades de Salud pueden comunicarse con ella al teléfono 829-435-7958.