Video | Presidente Danilo Medina: “No tomen el COVID-19 a relajo”

Con vehemencia y ante al rebrote del virus, el presidente Danilo Medina hizo un llamado a la población a no subestimar el COVID-19, por tratarse de una enfermedad letal.

Durante la inauguración del hospital Pedro Emilio de Marchena en Bonao, el mandatario manifestó que el coronavirus está matando personas en todas partes del mundo. De manera particular instó a la juventud a proteger a las personas mayores, cuidando el distanciamiento social, respetando las medidas de Salud Pública y no saliendo a las calles si no hay necesidad.

“Es una situación complicada y delicada que está viviendo República Dominicana, porque la mayoría de las personas que se están infectando son jóvenes y la juventud tiene el privilegio de que a veces no les da con síntomas, se contagian y no tienen síntomas graves, y creen que les ha dado una gripe, y entonces andan contagiando en las calles a los mayores, especialmente a sus calles, cuando van a sus casas, no saben ellos mismos que tienen el virus, y los mayores que tienen una enfermedad previa, entonces terminan falleciendo”, declaró Medina.