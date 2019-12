$!VIDEO | Un tiburón blanco murió desangrado en una jaula de turistas en Isla Guadalupe

“Lo que te voy a compartir es fuerte. Es sensible, son imágenes duras”, comienza Islas Allende en el video que compartió en la red social. “Esto que acaban de ver es una tragedia. Este tiburón blanco que ven cómo empieza a sangrar dentro de la jaula falleció, murió. Se fue al fondo del mar. Sucedió en Isla Guadalupe, [...] en esta temporada, en 2019”, añadió.

Según denunció el activista, el tiburón blanco permaneció atorado durante 25 minutos sin que nadie intentara liberarlo. Los hechos ocurrieron en la jaula del barco Nautílus, propiedad de Mike Lever, un empresario turístico canadiense que de acuerdo al activista, no cumplió con la normativa que entró en vigor en 2017.

Ese año, después de que un tiburón entrara en una jaula de turistas, las autoridades modificaron el Programa de Manejo, y aprobaron nuevas directrices que obligaban a las empresas turísticas a sustituir las viejas jaulas por unas más resistentes y estrechas. Sin embargo, no todos los prestadores de servicios hicieron adecuaciones en sus jaulas.

“Hay gente que no sabe que las cosas pasan hasta que les pasan, y hay un tipo que se llama Mike Lever, que es dueño de dos barcos”, explicó el activista. “Este video que vieron en el que el tiburón se llena de sangre y desafortunadamente muere, es en el Nautílus. Este tipo no quiso cambiar sus jaulas. Se le insistió desde el 2017 que por favor cambiara sus jaulas, que no permaneciera con estas jaulas en el agua, que era sumamente riesgoso. Nuestras autoridades también se mantuvieron un poco ajenas al tema, pensando que algún día las iba a cambiar y nunca las cambió, hasta que pasó esto que pasó”, sentenció.

El video del activista se viralizó en redes sociales, donde logró más de 3.900 retuits y 4.400 “me gusta”. El tiburón blanco está considerado especie amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010, y está prohibido capturarlo o retenerlo, tal y como establece la NOM-029-PESCA-2007.