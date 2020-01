$!¡Vienen los Reyes!, consejos para comprar juguetes y no poner en riesgo a los niños

Ya pasaron las festividades navideñas, pero ahora queda la celebración de los Reyes Magos, ocasión en que se le obsequian juguetes a los niños. Pero, cómo dar a los pequeños el juego adecuado sin poner en riesgo su salud, es una de las preocupaciones de los padres. Con el propósito de ayudar, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) puso en práctica la campaña “No Juegues con la Seguridad de tus Hijos”, la cual es “un plan sobre la compra de juguetes seguros para los hijos, familiares y allegados, con el propósito de dar a conocer los riesgos asociados y poder prevenir accidentes por su uso”. Anina Del Castillo, titular de la entidad, indicó que como de costumbre lanza una campaña orientada a los juguetes, a los fines de garantizar la seguridad en estos productos que se comercializan y así proteger a los niños contra los riesgos derivados de los mismos. El Día de los Reyes Magos se celebra en el país el seis de enero de cada año, pero desde finales de diciembre y los primeros días de enero, algunos pequeños comienzan a recibir sus obsequios.

Que las piezas o partes que componen el juguete no obstruyan la respiración del infanteQue los envases no contengan elementos cortantes ni punzantesQue adviertan que el embalaje debe estar alejado de los niños Que los juguetes no sean inflamables, ni tóxicosQue indique la edad de uso recomendada, utilizando mensajes como "advertencia, no apropiado para niños menores de 3 años"Que no sea falsificadoQue el producto contenga la debida información y en españolQue se indique que el uso del juguete es bajo la vigilancia de un adulto, cuando exista algún riesgo