Vocero del PLD dice modificación a ley del Inapa es "un atentado a la institucionalidad"

Iván Lorenzo, senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Elías Piña, quien ostenta la vocería de la bancada morada, considera un atentado a la Constitución de la República la designación de un funcionario en franca violación a la Ley que fundamenta la institución en la que ilegalmente se nombra dicho funcionario.

Lorenzo respondió la inquietud de los comunicadores quienes le abordaron en el Congreso Nacional sobre la designación de un profesional del derecho en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), cuya Ley No. 5994, establece que debe ser ingeniero con grado en especialización en ingeniería sanitaria.

“Es un atentado a la institucionalidad democrática, es un atentado a la Constitución de la República, que es donde se estatuye la irretroactividad de las la Leyes” explicó el Senador Iván Lorenzo.

En sus declaraciones hizo cita del artículo 110 de la Constitución de la República en el que se afirma que la Ley solo dispone y se aplica para lo porvenir y no tiene efecto retroactivo.

En ese sentido considera que la modificación que se le hiciera a la Ley No. 5994 establece un precedente nefasto: “Las expectativas de modificación a la Ley 5994 de 1962 sienta un precedente nefasto para la democracia de República Dominicana”.

Las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados deberán ser conocidas ahora por los senadores, quienes tendrán en sus manos la última decisión.

De su lado el también Senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Barahona, José del Castillo, no obstante manifestar que en lo personal no objeta que un buen gerente ocupe una posición de dirección de cualquier institución gubernamental , no ve con agrado que se modifique una Ley para ajustarla al perfil de una persona.

“No me agrada el hecho de que se modifique una Ley para única y exclusivamente, resolver el tema de una designación” dijo.