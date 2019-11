$!Xi: China quiere un acuerdo con EE. UU. pero puede “defenderse”

Beijing quiere trabajar para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos pero no tiene miedo de “defenderse”, dijo el presidente de China, Xi Jinping, el viernes.

Reforzando el tono optimista adoptado en los últimos días, Xi dijo a una delegación comercial estadounidense que su país tiene una “actitud positiva” hacia las conversaciones.

“Como siempre hemos dicho, no queremos comenzar la guerra comercial, pero no tenemos miedo”, señaló Xi. “Cuando sea necesario nos defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”.