$!Xiomaury “no cabe en la ropa” por la alegría de tener una nueva casa

Todo nuevo para mejor vida

Xiomaury y su familia ahora tienen más que antes, pues además de los aportes de la alcaldesa Carolina Mejía, del presidente Luis Abinader, también el INAVI hizo su aporte con el equipamiento de la nueva casa. Camas, nevera, estufa con su cilindro de gas, abanicos, lavadora, televisor, todos nuevos, fueron donados por el instituto Nacional de Auxilios y Viviendas. “En sí yo estaba muy triste, nunca pensé que mi vida iba a dar ese giro, estaba desanimada, triste no quería seguir, pensaba en mis hijos, pero ahora veo que el mundo no se ha acabado, yo estoy feliz. Los muchachos están felices, nada más me dicen: ¡qué bueno mami que tenemos nuestra casa!”, expresa.Stalin Alcántara, vice alcalde del Distrito Nacional fue a representar a la alcaldesa Carolina Mejía en el acto de entrega de la nueva casa y manifestó que Mejía se hizo eco del caso de Xiomaury y familia desde que se enteró porque es una mujer cargada de sensibilidad.