Yeri Peguero recibe sesiones de terapia física y respiratoria

La bailarina Yeri Peguero mostró a través de un video publicado en su cuenta de Instagram su proceso de recuperación.

En el video se puede observar a la bailarina caminando despacio y agarrada de su esposo el cantante Manny Cruz, quien arrastra un tanque de oxígeno que la joven lleva puesto.

La artista acompañó el video con un mensaje en el que explica cómo marcha su proceso de recuperación.

“Aquí vamos, un día a la vez, en este proceso de recuperación, aprendiendo, literalmente a caminar, con mucha paciencia, pero sobretodo con mucha fe de que esta etapa también pasará. Mis pulmones aún siguen muy inflamados, por lo que continúo tomando esteroides, haciendo nebulizaciones, tomando anticoagulantes, acompañada de varias sesiones de terapia física y respiratoria”, indicó.

En el mensaje, la bailarina también expresó su agradecimiento y habló sobre el estado de su hija.

“No me canso de dar gracias a Dios y a tanta gente linda que puso en mi camino, estar en casa simplemente no tiene precio. Mi Montse está muy bien gracias a Dios, hermosísima y lo más hermoso es ver a Mateo enamorado de ella; al ser prematura estamos en el proceso de que coja sus libritas para que pueda recibir sus primeras vacunas”, sostuvo.

Peguero agradeció a todas las personas que se unieron para pedir por su salud.

“Poco a poco me iré poniendo al día con todos los mensajes y las manifestaciones de cariño, que han tenido con Montse y conmigo desde que me ingresaron a la clínica hasta nuestro regreso a casa, me hacen tener el corazón rebosado de gratitud. Sé que muy pronto Dios permitirá que nos volvamos a encontrar, sobre todo teniendo las mejores atenciones y cuidados del amor de mi vida, mi doctor personal @mannycruzrd”, indicó.