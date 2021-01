$!“Yo hubiera querido mucho más pero la pandemia nos limita”, lamenta Abinader

“Eso les dice en la situación tan especial en la que se encuentra el país. Una situación que nos hemos ido adaptando. A veces, lo vemos como algo natural y otras veces entonces sentimos que la vida se nos está caminando delante y que no estamos haciendo muchas cosas que deberíamos de hacer por la pandemia”, expresó con el rostro decaído el presidente de la República.

Señaló que el hecho de que él y todos devotos de la Virgen hayan tenido que adaptarse a que un día como este, no están en la Basílica en Higüey, es la evidencia de la situación especial en la que se encuentra el país y el mundo. Por primera vez en los 50 años que tiene de creada la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia que no se llevan a cabo las liturgias con la participación de los feligreses.

“Lo que le pido a Dios y a la virgen es que nos ayude a seguir trabajando para que junto a todos los organismos internacionales, con toda logística y la solidaridad internacional y con todos los esfuerzos que está haciendo este Gobierno, poder tener la vacuna lo antes posible”, refirió al reiterar el pedido a la población para que se cuiden y cuiden a las adultos mayores y personas con comorbilidad a quienes afecta de una forma más agresiva el COVID-19.

En la misa oficiada por el Fray Kelvin Acevedo, vicario de la capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional, la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fueron las responsables de las lecturas bíblicas.

Fray Acevedo reflexionó sobre la importancia de dar buenos frutos en el ejercicio de las funciones y de dejar un legado positivo.

Reconoció que la población está cansada y quiere que se quite el toque de queda y las restricciones de reunión, sin embargo, considera que no es el momento y que la población debe de colaborar ya que en los horarios no autorizados se continúa distribuyendo bebidas alcohólicas y produciéndose acciones contrarias a las establecidas en los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.