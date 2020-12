$!Yokasta Guzmán no teme ser procesada por el Pepca

La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, declaró este jueves que no teme ser investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), porque ha trabajado bajo la institucionalidad del país.

Guzmán, quien fue directora durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina celebró una rueda de prensa en la que dijo que: “En casi los 30 años que estado trabajando por la institucionalidad del país, he hecho mi labor limpiamente y yo viví de mi labor. Yo no tengo temor, no hay razón para tener miedo. No me preocupa ser procesada porque sé cómo he trabajado todos estos años.

Guzmán se refirió así sobre los arrestos que ha realizado el Pepca bajo la denominada "Operación Pulpo", en la que se le sindica al hermano del presidente Danilo Medina, Alexis, de beneficiarse de su posición para hacer negocios alegadamente ilegales con el Estado dominicano.

La exdirectora de Contrataciones Públicas, denunció durante su mandato la situación que se presentó con el asfalto caliente y que está en manos de las autoridades.

“A todos les reitero q del análisis técnico legal de cumplimiento normativo se determinó, q el MOPC no cumplió los procedimientos y formalidades exigidos por la Ley de Compras y su Reglamento, sin que de éste se puedan derivar acciones de cualquier otra naturaleza”, dijo.