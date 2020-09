12 años limpiando y seguimos ensuciando

En 2008 una turista, que vino al país a practicar buceo, recomendaba en un foro de internet no venir a la República Dominicana porque lo que ella misma había encontrado eran arrecifes muertos y playas llenas de Basura.

El fin de este movimiento no es solo limpiar las costas, se busca recabar información local sobre el tipo de desechos para entender el origen de estos y plantear soluciones que permitan disminuir el impacto, principalmente de los plásticos, en el ecosistema marino. Además, los datos obtenidos son enviados a Ocean Conservancy para tener un panorama regional sobre la problemática que se transforme en acciones o políticas globales.

No obstante, el Interceptor 04 salió del servicio luego de la tormenta Laura a principios de este mes, al sufrir desperfectos y no se ha informado públicamente cuándo volverá a funcionar.

Muchas iniciativas ejecutadas a lo largo de las costas han tratado de reducir el impacto de la basura. Por ejemplo, programas de reciclaje, barreras flotantes, educación ambiental y más recientemente, la puesta en funcionamiento del Interceptor 04 de la ONG The Ocean Cleanup, que junto al Gobierno y la iniciativa privada fue lanzado a mediados de agosto como una solución para evitar que los plásticos lleguen al mar, acción motivada por una afluencia masiva de plásticos en la desembocadura del río Ozama pocos años atrás. Esa situación se hizo notoria a nivel internacional y además fue uno de los motivos para que se produjera el documental “Isla de Plástico”.

“A los fines de esta Propuesta de Ley, supuesta a promulgarse en cualquier momento, ni siquiera pone plazo fijo para la eliminación total de los mismos, sino que en varias de sus disposiciones transitorias establece reducciones de los residuos generados, responsabilidad extendida del productor, etc. Por ejemplo, en el artículo 173 manda la creación de un programa especial para la recuperación y eliminación de los desechos del foam, fundas y envases plásticos y cualquier otro tipo de residuos contaminantes [...] con una duración de sesenta meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley”, expresó el ambientalista y experto en la materia Nelson Bautista.

De dónde viene y a dónde va el plástico

No todo el plástico que aparece en las costas dominicana es originado en el país, pues en la isla Saona se han encontrado envases plásticos que viajan en la corriente del Caribe desde Sudamérica. Las etiquetas en algunos de estos envases evidencian su origen.

Esto lo confirma la doctora Yolanda León, bióloga marina e investigadora de Grupo Jaragua. “Creemos que toda la basura plástica y no degradable que vemos en las playas del sur del país es de productos locales. Esto lo deducimos por el tipo de envases, que corresponde a productos de fabricación nacional, algunos con su etiqueta todavía. También esto es de esperarse debido a la configuración de esta costa, la cual es perpendicular a la corriente del Caribe, que es la principal corriente superficial que corre por esta zona”, explicó.

Para Oscar Oviedo, presidente de la Fundación Vida Azul, en estos últimos 12 años de limpieza de costas se ha avanzado bastante pero todavía queda un largo camino por recorrer.

“Si pudiéramos montarnos en una máquina del tiempo y volver al 2008, cuando se hizo la primera limpieza de costas, mostrando todos los avances que tenemos al día de hoy, posiblemente no hubiéramos creído lo mucho que hemos avanzado. El sueño de todos los que limpiamos playas es, algún día, no tener una playa que limpiar. No porque hayamos limpiado mucho, sino porque cada día se genera menos residuos que nunca tendremos que limpiar”, concluyo el ambientalista.