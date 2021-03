A un año del COVID-19 en RD, así ha vivido el dominicano

Pasqualini se considera también el primer caso importado de covid-19. Se convirtió en todo un personaje de interés. Recibió una alta atención de la prensa. Un año después prefiere no hablar con los medios y volver a la palestra. Al menos en una entrevista que ofreció al periódico Listín Diario dijo que ya se ha recuperado por completo y no tiene efectos adversos tras contraer el virus que lo mantuvo hospitalizado por 54 días.

Lucía Díaz también expresó a principio de este 2021 que el año pasado vivió una “película de terror” cuando su cuñado (quien falleció), esposo e hijo se enfermaron de covid-19. “Me agotó emocionalmente, físicamente y económicamente, sobre todo por la pérdida de mi cuñado y no poderlo ver; mi esposo interno y no poderlo visitar, eso me agotó”, confesó.

De hecho, el 2020 es considerado por muchos como un año oscuro, y aunque las celebraciones por la llegada del 2021 se hicieron desde el confinamiento, la expectativa de que el presente año sea mejor servía como un impulso para afrontar la pandemia. Y más con los ensayos de vacunas que se venían desarrollando en ese entonces. Pero ahora ONGs denuncian que muchos países, en especial los más pobres, se han convertido en “rehenes” de farmacéuticas, que imponen precios, plazos de entrega de dosis y hasta exigen inmunidad legal.

Con los avances, ya la OMS aprobó en febrero el uso en emergencias de dos versiones de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, producidas por AstraZeneca-SKBio (República de Corea) y el Serum Institute de la India. Dio luz verde también para que estas vacunas se desplieguen mundialmente a través del mecanismo de acceso equitativo a vacunas anticovid llamado Covax, al que pertenece la República Dominicana.

La OMS también había incluido la vacuna de Pfizer/BioNTech en la lista de uso en emergencias el 31 de diciembre de 2020 y aprobó el 26 de enero del 2021 el uso de la vacuna producida por la biotecnológica estadounidense Moderna.