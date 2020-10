Cifras malignas; expansión de los tumores más comunes

Cáncer, tumores malignos o neoplasias malignas, sea cual sea el término que se use, todos refieren a una enfermedad que cada año mata a millones de personas.

Las proyecciones son pocos favorables. Según los cálculos que hace la OPS, para 2030 se espera que haya un aumento del cáncer de mama en la región, con unos 572,000 casos nuevos y unas 130,000 muertes.

En el caso de República Dominicana, la incidencia de casos nuevos que reporta Globocan fue de 17,988 de los distintos tipos a 2018, en tanto que las muertes se estiman en 10,896.

El primer lugar lo ocupa el cáncer de próstata con una tasa de 60.1 casos por cada 100,000 habitantes. Le siguen el de mama con 57.0, el cérvico-uterino con 17.1, el de colon y recto con 13.4 y el de pulmón con 12.4.

Las tasas de fallecimientos son de 28, para el cáncer de próstata, 26.1 para el de mama, 11 para el de pulmón, 9.9 en cérvico uterino y 7.4 para colon y recto.

La oncóloga Lisbette Balbuena, becaria de tercer año del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, explica que el tipo de cáncer que se forma en las células mamarias tiene cuatro clasificaciones: Luminal A, Luminal B, Her2 sobreexpresado y Triple Negativo.

Los dos primeros son los tumores menos agresivos y se caracterizan por su respuesta al tratamiento hormonal, a diferencia de las otras dos tipologías.

“De esos cuatro tumores, los dos tumores con mejor pronóstico son los Luminales, pues son tumores que generalmente tienen un comportamiento más benévolo y que la progresión va a ser más lenta”, dice.

Explica que las personas que lo padecen responden a hormonas después de terminada la etapa inicial del tratamiento, y luego se sigue con pastillas hormonales indicadas por cinco años.

“Eso es muy importante porque esas pastillas previenen a la paciente o disminuyen el riesgo de que tengan una recurrencia tumoral”, precisa.

En el caso de los Her2, los pacientes reciben básicamente quimioterapia porque no responden a ningún otro tratamiento. Aunque en el pasado solían ser mal diagnosticados, actualmente existen fármacos que van dirigidos molecularmente a bloquear el receptor sobreexpresado, por lo cual este tipo de pacientes tienen mejores predicciones. “Hay un mayor arsenal terapéutico dirigido molecularmente hacia ese receptor. No obstante, las triples negativas lamentablemente no responden a este procedimiento”.