$!¿Cómo elegir un voluntariado?

El voluntariado no siempre está vinculado a una motivación o práctica religiosa, pero ciertamente responde a una necesidad espiritual, en tanto que satisface un deseo interior de la persona, que va más allá del ego o de los beneficios económicos.

El sentido (no el fin) del voluntariado ha cambiado con el tiempo... ¿Cree que ahora se enfoca desde un sentido más ciudadano que religioso o de caridad? La cultura de voluntariado ha aumentado significativamente en el mundo en las últimas décadas. No importa cuál sea la motivación, ya sea un deseo auténtico de aliviar el sufrimiento de otros o el deseo de transformar la sociedad, “hacerse voluntario” constituye una forma de participación ciudadana necesaria para los procesos democráticos y de desarrollo.

¿Basta la voluntad de querer hacer algo por los demás o se necesita una preparación? En nuestra experiencia, la voluntad de servir no siempre es suficiente para brindar un servicio que realmente beneficie a quienes pretendemos ayudar y que a la vez nos transforme en mejores personas. Creemos, por tanto, que la formación es esencial para alcanzar ese doble objetivo. Para que un voluntariado dé buenos frutos, es necesario saber qué se espera del voluntario y qué puede esperar él de su voluntariado; cuál es el contexto social y cultural en el que va a servir; qué le ayudará a mantener su motivación viva y a perseverar ante las dificultades que se pueden presentar. La formación y el acompañamiento del voluntario son esenciales para que las personas a quienes se sirve se reconozcan a sí mismos como personas dignas y no como objetos de la caridad. Es por eso que SERVIR-D ha desarrollado un programa de formación básica de 12 horas de duración que se ofrece dos veces al año como requisito para quienes deseen integrarse como voluntarios en una obra de bien social vinculada a nuestra institución. También hemos desarrollado un curso virtual que se ofrece una vez al año con el aval académico de UNIBE. El contenido de nuestro programa de formación es el siguiente: • El voluntariado en el mundo actual. • Herramientas para un voluntariado eficaz. • Análisis de la realidad social dominicana. • Cultura de la pobreza. • Modelos de solidaridad. • El voluntariado al servicio de la justicia social y el bien común. • Espiritualidad del voluntariado.

SERVIR-D guía a las empresas a organizar voluntariados en sus estructuras. ¿Es una tendencia en el país o las empresas todavía son tímidas?

El voluntariado corporativo es una práctica que también va en aumento en el mundo y la República Dominicana no es la excepción. El sector empresarial dominicano se hace cada vez más consciente de que tiene una responsabilidad social que cumplir y de que esta, a su vez, contribuye a su propia sostenibilidad. Creemos que todavía hay mucho por hacer para que los programas de voluntariado corporativo sean realmente estratégicos, innovadores y de alto impacto.

Para impulsar y animar el desarrollo del voluntariado corporativo en esa dirección, SERVIR-D ofrece talleres, charlas y conferencias sobre voluntariado empresarial que han contado con el apoyo entusiasta de las principales empresas del país. Además, hemos ofrecido orientación a muchas empresas sobre cómo estructurar sus programas de voluntariado corporativo para que tengan un mayor impacto en el largo plazo.

El voluntariado corporativo implica trabajar con la comunidad; crear alianzas para desarrollar programas que respondan a las necesidades y posibilidades tanto de las empresas como de las organizaciones sociales; motivar, capacitar e involucrar a sus empleados para participar en los programas y en las actividades que se diseñen; evaluar el impacto de los programas en los colaboradores, la comunidad y, por supuesto, en la empresa misma.

Esto último es muy importante, ya que si la empresa no logra ver los beneficios que recibe (por ejemplo: mejor clima laboral, aumento de sentido de pertenencia, imagen ante la sociedad, etc.) disminuirá su compromiso con esas iniciativas y se limitará a aportes filantrópicos, que no requieren de la gestión, la planificación y el compromiso que el voluntariado corporativo demanda. Tampoco derivará los beneficios de involucrar a sus colaboradores en actividades y proyectos en favor de las organizaciones sociales.

Los voluntariados ayudan al Estado en campos en donde no llega. Pero, ¿no puede hacer el Estado algo más para propiciarlo? ¿Ayudas fiscales, descuentos...? ¿O es mejor mantenerse independientes totalmente?

El Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para propiciar el voluntariado porque una cultura de gratuidad conduce a una sociedad más humana y solidaria, a individuos ecológicamente responsables y a ciudadanos más comprometidos con su país. Todo lo relacionado con el voluntariado es ganancia para una sociedad. ¡Eso es incuestionable!

Aunque todavía está sin reglamento, en República Dominicana la Ley 61-13 establece el régimen jurídico del voluntariado, regulando los derechos y obligaciones que surgen de la relación entre las personas voluntarias y las entidades sin fines de lucro, así como su colaboración con la administración nacional y municipal.

Dicha ley también dispone algunas medidas que buscan fomentar el voluntariado, como por ejemplo: que el servicio voluntario sea valorado dentro de los criterios establecidos para participar en concursos públicos de asignación de fondos, becas o cargos dentro de organismos gubernamentales o para la integración del voluntariado en los programas y planes para la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La ley también prevé que los organismos e instituciones del gobierno y los ayuntamientos, dentro de sus respectivos presupuestos, puedan asignar subvenciones para la financiación de acciones voluntarias.

Actualmente, debido a la severa crisis económica y de salud que atraviesa el país, el Estado puede verse limitado para ofrecer estas ayudas y considerar otras acciones e iniciativas para el fomento del voluntariado en nuestro país.

Sin embargo, se podría ir contemplando acciones en diferentes ámbitos, como por ejemplo, cambios en el currículo escolar para que las “horas comunitarias” requeridas tengan el sentido y la profundidad interior para transformar a los jóvenes que las realizan. Asimismo, las oficinas gubernamentales podrían contratar programas formativos para que su personal, al igual que los voluntarios, pueda desarrollar una visión más amplia y comprensiva de la realidad en que vivimos y trabajamos, de la justicia social y el bien común, entre otros temas que ayuden a formar buenos servidores públicos.

Los voluntariados difícilmente puedan subsistir sin asignaciones y ayudas del Estado. Por tanto, no sería viable que fuesen totalmente independientes. Estado y voluntariado deben apoyarse mutuamente, porque aunque la labor del voluntario no sustituye al Estado en sus responsabilidades, sí actúa como agente de cambio y transformación de la sociedad, lo cual es un plus para el Estado.