$!Crowdfunding, la plataforma milenial para financiar las causas sociales

A pesar de no ser un término nuevo y que en sus inicios las donaciones realizadas bajo este sistema se usaban para financiar proyectos laborales, en los últimos años este mecanismo digital se ha convertido en el método que más se adapta a las nuevas generaciones para aportar a causas sociales.

“Nosotros recolectamos fondos de forma transparente y por lo general las fundaciones no dicen cuánto recolectan; solo hacen de conocimiento público su actuación y la causa que llevan, aunque no se sabe cómo, ni con cuánto lo hicieron”, explica Katherine.

“En Estados Unidos esta metodología funciona como: ‘compañía de’, es decir, compañías que tienen un propósito social de ayudar, pero como aquí no existe esta formalidad Jompéame es una fundación con la metodología de recolectar fondos a través de una plataforma digital de forma transparente o lo que se llama financiamiento colectivo”, dice Katherine Motyka.

¿Cómo se lucran?

De esta forma, “el descuento que conseguimos de los productos en base al precio que tiene en el mercado, viene siendo lo que nosotros ganamos; por ejemplo, si un lápiz cuesta 10 pesos y a nosotros nos lo venden por nuestro propósito social a 8, esos 2 pesos vienen siendo nuestra ganancia para mantenernos”, explica Katherine. Y sigue explicando que este proceso no es tan fácil como quizás se visualiza, ya que todos los meses no se gestionan los mismos descuentos, ni todas las marcas están dispuestas a darlo. Es más, actualmente, con la pandemia todo ha cambiado y el equipo de siete personas que conforman Jompéame, ahora se maneja con parte de los descuentos que gestionan y parte del dinero en premios que ha ganado la fundación.

“La forma en que nosotros nos mantenemos no es tomando el dinero de las donaciones. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que las donaciones que tenemos que comprar en productos y servicios lo hacemos en diferentes lugares, para gestionar descuentos”, afirma.

Esta metodología cuenta con diferentes formas para que sus creadores o gestores de causas se lucren, aunque no todas funcionan en República Dominicana. Una de ellas, que no funciona en este país, es colocar la opción de propina o incentivo para colaboradores en la plataforma como una sugerencia al lado de la opción de donar.

Según plantea Katherine los únicos ingresos que genera Jompéame directamente de la plataforma son los que se destinan a la misma (procesar tarjetas) que son directamente recibidos por las plataformas de pago que usan: Pay Pal, Stripe, etc.

Las causas que asumen

Sus principales causas

“Construimos muchas viviendas a personas que se les quema la casa, la pierden por un huracán, o viven en condiciones muy deplorables. Pagamos cirugías de emergencia. Ayudamos a madres que no pueden comprar leche, ni pañales, también damos raciones de alimentos y ayudamos a muchos envejecientes a vivir más cómodos”.

Únicos en el país con esta metodología

Jompéame es la única institución reconocida en el país que trabaja bajo el método del crowdfunding, según Katherine esto se debe a la dificultad de la transparencia. “Es difícil ser transparentes y hay personas que tienen miedo de hacer públicos los ingresos de las fundaciones, pero nosotros decidimos hacerlo diferente. Nuestro equipo no lo ve bien de otra forma. Cuando uno es transparente está abierto a que te cuestionen mucho y a nosotros nos han cuestionado mucho”. Según explica, aunque las fundaciones se reportan en la DGII no se les exige transparencia por ley, y estas no están obligadas a mostrar a la gente cuánto reciben y cuánto gastan. “La transparencia es una práctica que debiera ser más utilizada porque a las personas que donan les gusta saber dónde fue destinada su donación”, agrega.