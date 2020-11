De nuclear a padres solteros: así son las familias contemporáneas

Francisco Mejía tiene 12 de sus 44 años de edad criando a sus tres hijos como padre soltero. “(Al principio) eso fue muy difícil, primero porque no sabía cocinar, y las primeras habichuelas, arroces, las primeras sopas, se me salaban, se me quemaban; la leche se me botaba”, recuerda con voz entrecortada.