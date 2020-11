Detrás de la ruptura: tres abogados cuentan el trasfondo de más de 90 divorcios

Martínez: Esos grupos refieren a si es o no amigable entre las partes el divorcio, de si hay o no contradicción entre los cónyuges sobre el hecho de querer divorciarse. Cuando ambos lo desean: mutuo; cuando uno se niega: incompatibilidad. En esencia, ambos grupos persiguen el mismo objeto: el cambio del estatus civil de los cónyuges de casados a solteros; lo que varía entre ambas modalidades o grupos es el procedimiento judicial para obtenerlo. En el mutuo son las partes quienes elaboran el proyecto de sentencia judicial, que es el acto de estipulaciones de divorcio que homologará o validará el juez; en cambio, en el de incompatibilidad, la sentencia la decide el juez por sí, partiendo de las pretensiones judiciales de los litigantes de un modo que no dista mucho de un proceso judicial civil ordinario.

Martínez: En la mayoría de los divorcios -por no decir la totalidad- de los que he participado como abogado, diría que el rango de edad entre los cónyuges oscila entre 22-45 años. En cuanto al tiempo de matrimonio, la mayoría es entre los 7-8 años de casados.

Peña: Generalmente, la decisión de divorciarse se toma durante los primeros siete años de matrimonio porque esta es una época de adaptación y en este tiempo frecuentemente no hay mucha tolerancia. En otros casos sucede cuando los hijos son adultos, que han hecho su vida independiente fuera de la casa; si la vida de los esposos ha girado en torno a los hijos, sienten en ese momento que no tienen nada en común y deciden separarse.

Martínez: Tengo por norma de mi ejercicio conversar con ambos cónyuges respecto a su separación jurídica, partiendo de que, en la generalidad de las veces, es uno solo de los cónyuges quien acude a la consulta. Este modo de proceder me ha demostrado que siempre hay un cónyuge dispuesto a luchar por la unión -aquel de quien se quiere divorciar el cliente- (...) Según mi experiencia los divorcios por incompatibilidad de caracteres se dan por dos razones prácticas: 1) El otro cónyuge se niega a firmar estipulaciones de divorcio por mutuo -no quiere el divorcio-, y 2) Se desconoce el paradero del cónyuge. Este último caso se da mucho con los matrimonios entre dominicanos y extranjeros.

—¿Tramitar casos de divorcio le genera algún efecto personal más allá del profesional?

Contín: En algunos casos muy particulares y de personas muy allegadas, sí. Pero, curiosamente te puedo mencionar que, en esos casos particulares, los excónyuges han mejorado sustancialmente sus relaciones, quedando como muy buenos amigos y con mayor atención para sus hijos en común.

Martínez: Ninguno, solo trato de agotar mi compromiso social respetando aquello que siempre escuché de que el abogado es un auxiliar de la justicia (...) Siempre pido conversar con ambos cónyuges; no es que trate de convencerlos o persuadirlos explícitamente de que no se divorcien, porque no lo hago, pero sí me permito escucharlos, dejando que se desahoguen abiertamente. Hubo un caso reciente, por citar un ejemplo, en el que en verdad considero que ambos -el cliente y yo- nos dimos terapia matrimonial sin proponérnoslo, porque resultó que de lo que él se quejaba de su matrimonio, yo lo tenía en el mío sin valorarlo ni exigirlo. Cuando luego le pedí que vinieran a ambos cónyuges, resultó que no se presentaron a la cita y en realidad desconozco si se llegaron a separar. No he querido ni preguntarle, para no activar su memoria sobre el tema, si fuere el caso que no lo hayan hecho; si siguen juntos, pues me daría por satisfecho.

—Cuando recibe una pareja que solicita que le gestione su divorcio, ¿qué es lo primero que hace como abogado?

Contín: Entrevisto a ambos esposos, por separado, para entender mejor la situación y las razones que los han llevado a tomar esta decisión.

Peña: Nuestra primera actuación es preguntar a la pareja cuál es la verdadera razón por la que han tomado la decisión de divorciarse, esto con la finalidad de no tener sorpresas en el curso del proceso.

Martínez: Las que he recibido, que son la minoría ya que siempre acude solo un cónyuge -el que quiere divorciarse-, han resultado ser personas a quienes solo les resta cumplir la formalidad legal del divorcio. En los hechos ya estaban separados, por lo que el proceso resulta ser una operación bien mecánica y puntual, siendo los cónyuges mayores de 45 años de edad.

—¿Ha atendido un caso de divorcio que no terminó en divorcio? De ser así, ¿qué pasó que cambió el rumbo de la situación?

Contín: Un caso muy curioso es el de una pareja que estaba de acuerdo con el divorcio, pero, por sus edades, no calificaban para un divorcio por mutuo consentimiento. El tribunal, muy a pesar de las comparecencias de ambos cónyuges y presentarles su firme determinación de divorciarse, negó el divorcio aduciendo que uno de los roles del Estado era el de preservar la unión familiar. Obviamente, esta sentencia debió ser recurrida en apelación y la corte acogió satisfactoriamente la petición. Otro caso que me resultó muy curioso, es el de una pareja que estuvo casada, luego se divorció y se casaron nuevamente, posteriormente tuvieron que volver a divorciarse. Pero, después se unieron nuevamente y con una relación que perduró por más de 30 años, hasta el fallecimiento de uno de ellos. En esa ocasión, decidieron no volver a casarse pues entendían que era lo que los llevaba a la separación.

Martínez: Lo que cambió no sabría decirlo, especulo que quizá reconciliaron sus diferencias. Hay veces que creo que la visita al abogado para "tratar el divorcio" es similar a aquellos juegos de adolescentes enamorados en los que uno trata de darle "celos" al otro. En el ejemplo, el abogado ocuparía el rol del sujeto con quien celan. Haber consultado a un abogado sería la prueba ante el otro cónyuge de la firmeza de sus intenciones, esperando con ello, quizás, un cambio de alguna actitud... Quién sabe... Es una mera reflexión sin ningún aval científico.

Peña: Hemos manejado casos que mientras se encuentran en el proceso, han buscado ayuda profesional, sicológica y espiritual, logrando ponerse de acuerdo antes del divorcio. Estas parejas aún se encuentran casadas porque, producto de la ayuda recibida, han logrado un acoplamiento como pareja.