El “mal necesario” que eleva los precios de la canasta básica

Él sabe que hay otras granjas que ofertan el pollo vivo a RD$44 y RD$50 la libra, y esa diferencia de precios se refleja en el precio final al consumidor. “A veces nos echan la culpa a nosotros, al intermediario (de los precios altos)... Esas empresas que están vendiendo el pollo a ese precio no las controlan, que el Gobierno pudiera controlarlas”, dice.

Tomas Marcano, presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, atribuye a la intermediación el comportamiento de los precios en mercados y supermercados. “Nosotros no tenemos control sobre eso, sino que hay que pagar lo que diga el mercader”, dice.

La pandemia en los precios

Pavel Concepción, titular de la Asociación Dominicana de Avicultura, defiende a su sector argumentando que con el covid-19, se quedó una gran producción de pollos en la granja. “Los productores redujeron la producción porque no sabían qué hacer con los pollos; el precio se disparó”, dice. Además, se incrementaron los costos de los insumos a nivel internacional.

Si se toma como referencia el quintil 1, estos hogares gastan aproximadamente RD$6,742.5 en alimentos y bebidas no alcohólicas. Quienes van a un supermercado con esa cantidad solo pueden adquirir productos básicos como arroz, habichuelas, pollo, pastas, huevos, sardinas, harina de maíz, pasta de tomate, zanahorias y otros vegetales, un poco de bacalao, aceite, algunos embutidos y arenque, entre otros productos, pero en baja cantidad.

Las familias de menores ingresos o pertenecientes al quintil 1, gastan el 31.2 % en alimentos y bebidas no alcohólicas; las del quintil 2, el 27.9 %; del quintil 3, el 24.9 %; del quintil 4, el 20.7 %, y los hogares del quintil 5 o de mayores ingresos el 12.9 %, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2018) del Banco Central.

Necesarios, pero “perjudiciales”

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reconoce que la intermediación es necesaria porque el productor no puede asumir la distribución. “No pretendas tú que un productor que produce dos o tres quintales de yuca, por ejemplo, coja para la capital a traerla o para Santiago, para donde quiera que salga, a comercializar eso. Se le hace muy difícil por el volumen, se le hace muy costoso”, dice.

¿Se pueden eliminar los intermediarios?

Modificar la estructura de la cadena eliminando a los intermediarios no es una opción viable. En esto coinciden todos los sectores privados y públicos consultados.

“Son necesarios (los intermediarios) porque tenemos los pollos a las 8 de la noche, y ese pollo está picado en un colmado en Higüey al otro día”, dice Concepción. “La cantidad de gente que interviene para distribuir un camión de pollo es mucha. Es un negocio totalmente diferente al que ellos (los productores) están acostumbrados, que es producir”.

¿Cuánto costaría la libra de pollo si se quitan los intermediarios?, le pregunta Diario Libre. “Puede bajar entre un 10 por ciento, tal vez, de lo que es”, responde.

“Los intermediarios son necesarios, lo que hay es que buscar la estabilidad de la producción para que los precios, los márgenes sean mínimos”, enfatiza Concepción.

¿Esa regulación la debería hacer el Gobierno, fijar esos parámetros?, le cuestiona Diario Libre. “Es el único que puede hacerlo”, asegura.

A la pregunta de si esto no afectaría el libre mercado, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura, Gregory Marte, dice: “Hay muchos países con libre mercado que tienen el mecanismo del precio de referencia y lo establece el Gobierno. Estados Unidos por ley garantiza que si tú, como productor, producto de una situación imprevisible tuviste pérdida, te pagan un precio de referencia que garantiza que la diferencia de lo que debiste ganarte se te reintegra para seguir produciendo, entonces eso es lo que garantiza la estabilidad en el precio final”.

Pero Marcano, del sector detallista, considera que la solución no es establecer un control de precios, por ejemplo, por el Gobierno. “Entiendo que el problema no es el intermediario, el problema es del nacimiento, del origen. Si tenemos producción..., una tasa del dólar controlada y si no hay ruido, los precios siempre se van a mantener”, dice.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) indica que, “a pesar de que los tratados internacionales, en los cuales está suscrita la República Dominicana, donde los controles de precios están abolidos y reemplazados por la economía de la libre oferta y demanda, el Estado, a través de Pro Consumidor, tiene dentro de sus competencias la vigilancia del mercado y la obligación e intención de velar por la ciudadanía evitando la especulación de los precios”.

En ese sentido, la entidad informa que desde el pasado viernes desarrolla un operativo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional para levantar información de los precios de los principales productos de la canasta básica, para evaluar su comportamiento en el mercado “y combatir la especulación, en favor de los consumidores”.