$!El país legitima el abuso sexual a través del “matrimonio”

“Cuando yo estaba en la casa de mi abuela yo no estaba en ese maltrato. Mi tío me daba golpes, pero yo estoy arrepentida de que un hombre me esté maltratando”. Fueron las palabras con los que Dávila (nombre ficticio) al concluir el conversatorio donde explicaba lo que a sus cortos 18 años de edad ha vivido por quedar embarazada a los 14 y entablar una relación marital a temprana edad.

Las uniones tempranas y el matrimonio infantil en la República Dominicana representan alrededor del 15 por ciento de los casos de violencia observados en el país por parte de la pareja íntima, esto sin incluir el impacto adicional que puede tener el matrimonio infantil en el nivel educativo de las niñas y la violencia por parte de la pareja íntima que está asociada a estos bajos niveles de educación de las niñas, señala el informe Impacto Económico de Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas publicado por el Banco Mundial publicado en 2017.

“Mi anterior pareja me maltrataba, me daba golpes, no quería trabajar y era yo la que asumía la responsabilidad de trabajar... Todo el tiempo me daba golpes”, describió Dávila cuando se le cuestionó por qué se separó de quien fue el primer hombre con el que tuvo relaciones sexuales, un adolescente de 15 años en ese entonces, y padre de su primera niña para unirse con otro, once años mayor que ella.

Es difícil, por no decir imposible, tener la data de la cantidad exacta de adolescentes que se unen a temprana edad en relaciones maritales con sus pares o adultos que les llevan más de cinco años de edad. Sin embargo, en una sociedad donde predomina el concubinato: 37.5% en zonas rurales y 28% en la urbana, las Oficialías del Estado Civil dan una panorámica de con quién se casan las niñas.

Entre el año 2001 y el 2019 unas 45,393 mujeres entre los 15 y 19 años han contraído matrimonio en la República Dominicana. El 45% de ellas contrajo nupcias con hombres 10 años mayor, en tanto que el 27% fue con personas 15 años mayor, según recoge la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Los datos de la ONE evidencian, además, que solo el 8% de los matrimonios se hicieron entre personas con el mismo rango de edad: 15-19.

El artículo 396 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, mejor conocido como Código del Menor, califica como abuso sexual “la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto, o persona cinco (5) años mayor”.

“Por otro lado, la ley 136-03 que sanciona el abuso sexual, cuando una persona menor de edad, tiene relaciones sexuales con otra persona 5 años mayor, se convierte en causa justificada para que el adulto que inicie una relación con una menor, encubra a través de un matrimonio forzado, la violación legal en la que ha incurrido. Permitiendo el desarrollo de una mecánica de poder desproporcional que esclaviza en pleno Siglo XXI a mujeres en ciernes. Esa es una de las puertas que dejamos abiertas, manteniendo el matrimonio de menores dentro del Proyecto”, señalaron el 25 de mayo del 2017 los legisladores y entonces miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Faride Raful y Darío Zapata en un informe disidente al proyecto de modificación del Código Civil porque en él se permite el matrimonio entre menores de edad.

La Comisión de justicia de la Cámara estuvo a favor de que en el Código se establezca la posibilidad de emancipación a través del matrimonio de dos menores de edad, de acuerdo a lo que establece el artículo 22 de la Constitución de la República, con la autorización de sus padres, y la autorización del juez competente para niños, niñas y adolescentes, según establece la Ley 136-01.

La pieza no prosperó. Sin embargo, debido a que conocer nuevamente el proyecto de ley de modificación de Código, tomaría tiempo y requeriría muchos debates, el diputado José Horacio Rodríguez introdujo un proyecto de modificación a los artículos 144 y 145 referentes al matrimonio de menores de edad. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, exhortó a todos los integrantes del Congreso Nacional a construir un amplio y urgente consenso para poner fin a la “desgracia” que representa el matrimonio infantil en República Dominicana.

Los datos más arriba mencionados, sumados a los contenidos en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2014) motivan a que, defensores de los derechos de la niñez, legisladores, comunicadores, trabajadores sociales y un sin número de personas se hayan unido al clamor de erradicar el matrimonio precoz. El primer paso, modificar los artículos 144 y 145 del Código Civil Dominicano que autoriza casar las niñas a partir de 15 años de edad o cuando el Gobierno así lo considere.

La Enhogar 2014 refiere que el 37.1% de las de mujeres de 20 a 49 años se casó o estuvo en unión por primera vez antes de los 18 años. Sin embargo, el 11.7% de las que tienen entre 15 -49 años de edad, se casó o estuvo en unión antes de los 15.

“Hay pruebas que sugieren que las niñas que se casan precozmente son más propensas a casarse con hombres mayores, lo que las expone a un mayor riesgo de infección por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)”, dice el documento.

En la encuesta también se evidencia que el 23.8% de las mujeres entre 15 a 24 años tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses con una pareja 10 años mayor que ellas y el 23.8% de las casadas o en unión, el cónyuge es 10 años o más mayor que ellas.

El Banco Mundial describe que, en términos de la fecundidad total, “casarse a la edad de 13 años y no a los 18, aumenta en un promedio de 45 por ciento el número de hijos que tendrá una mujer” pero no solo eso, también podría reducir los ingresos de las mujeres en un 17% al llegar a la adultez.

En esa estadística encaja perfectamente Dávila, quien con 18 años es madre de dos infantes y que abandonó la escuela porque la directora del centro educativo público no le permitió continuar las clases debido a que a sus 14 años estaba en estado de gestación.

La joven madre, residente en un Batey de la provincia Independencia, tuvo un trabajo remunerado luego de su primer embarazo. Trabajó en una casa de familia y ganaba 2,000 pesos mensuales. Al tiempo dejó ese empleo para dedicarse a sembrar cebolla donde le pagaban 300 pesos por el día de trabajo.

“La fuerte relación entre el matrimonio infantil y el nivel educativo tiene implicaciones significativas para el potencial de ingresos de estas niñas a medida que entran en la edad adulta. Esto se refleja en ganancias en términos de ingresos y productividad que se hubieran observado hoy día si las mujeres que se casaron siendo niñas lo hubieran hecho posteriormente. En la República Dominicana el valor de los salarios adicionales que hubieran ganado estas mujeres en el 2015, si no se hubieran casado temprano, se estima en USD1,133 millones en paridad de poder adquisitivo”, enfatiza el informe del Banco Mundial.