El peligro de los microplásticos y la nueva Ley de Residuos

Los llamados “plásticos biodegradables u oxodegradables” no son más que plásticos convencionales a los que se le adicionan ciertos productos o procesos para acelerar la fragmentación de su base en trozos diminutos, bien sea por los efectos de la exposición al calor o la radiación ultravioleta.

Siendo así, con el tiempo tenemos partículas de plástico más pequeñas y luego microplásticos muy similares a los que se obtienen de los plásticos convencionales, que por demás no favorecen el reciclado y no son para nada “compostables”, o sea, no se podría utilizar en la generación de sustratos orgánicos para emplearse como fertilizantes.

Esto es así porque el proceso de compostaje no solo requiere que el material se descomponga, sino que también aporte nutrientes al suelo. Por el contrario, la presencia de estos microplásticos se considera como “un contaminante más”.

Existe consenso suficiente entre la comunidad científica mundial acerca de que, en entornos al aire libre, los aditivos oxidantes acelerarán la fragmentación de los polímeros tradicionales. Por ello, son menores las posibilidades de que se recupere por medio de los programas de aseo y limpieza e incluso en campañas de recogida de residuos, aumentando sin embargo las probabilidades de que sea transportado más fácilmente por acción del viento y las aguas hasta llegar a los cuerpos hídricos como lagos, ríos y mares, con el consecuente riesgo ambiental.

Esto ya ha sido motivo de numerosos estudios por parte de organismos internacionales como la ONU y ha generado alertas por parte de la Organización Mundial de la Salud.