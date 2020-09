El turismo levanta el ancla y apuesta por lo local

“Hay fines de semana donde no hemos podido vender porque el hotel está lleno, pero es relativo. Si el hotel tiene 400 o 500 habitaciones, no está abriendo la totalidad, trabaja con un 50 %”, indica Cruz.

El sector sufrió una paralización casi completa entre el 19 de marzo y el 30 de junio y reabrió el primero de julio. Entre marzo y agosto de este 2020, la ocupación hotelera fue de apenas un 14.7 %, contrario al 73.5 % que tuvo en el mismo período de 2019, indican cifras oficiales.

“De la parte internacional ha llegado algo (de turistas), pero obviamente, no le da tranquilidad a los hoteleros. El turismo local es de fin de semana y eso no es rentable para nadie, y por esa razón no han abierto por completo. El Gobierno quiere que se abra el primero de octubre, pero se hace cuesta arriba abrir una propiedad para no recibir turistas todos los días”, explica el titular de la Adavit.

El Gobierno decidió reabrir las fronteras aéreas el primero de julio, tras permanecer cerradas desde el 19 de marzo, pero el 82.5 % de los pasajeros que llegaron al país ese mes y en agosto lo hicieron por el aeropuerto de Las Américas y el Cibao, dejando el restante 17.5 % a las terminales de vocación turística: Punta Cana, Puerto Plata y La Romana.

Para el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), Andrés Marranzini, es lógico que el aeropuerto de Las Américas, ubicando en Santo Domingo, y el del Cibao, en Santiago, tengan mayor flujo de pasajeros, debido a que la ocupación y demanda de las rutas son más de dominicanos.

Puntualiza que, en los polos turísticos, aún sin grandes números de habitaciones y con mercados cerrados, las rutas aéreas no se activarán.