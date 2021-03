El virus arrodilló el deporte dominicano a todos los niveles

El torneo otoño-invernal, que alardea de llevar cientos de miles de fanáticos, de facturar millones y no dejar ajeno a nadie en la media isla, tuvo que apelar a un crédito gigantesco, a pedir ayuda al Gobierno para montar un torneo recortado, sin público en las gradas, y realizar alrededor de 15,000 pruebas PCR entre jugadores, técnicos y el resto de personal de la parte logística.

Al momento de la posposición de Tokio 2020, la República Dominicana contaba con dos atletas en el deporte ecuestre clasificados (Héctor Florentino e Ivonne Losos de Muñiz), tres en taekwondo (Bernardo Pié, Moisés Hernández y Katherine Rodríguez) y el equipo de voleibol femenino o “Reinas del Caribe”. Los nadadores Josué Hernández y Cristal Lara tienen marcas B, en su afán por alcanzar un cupo A.

Pendientes de clasificación están atletas de los deportes de levantamiento de pesas, boxeo, karate, judo, atletismo, béisbol, baloncesto, tenis de mesa y clavados.

“El COVID tuvo un impacto muy importante en toda la preparación de los atletas de RD. Tuvo una implicación económica porque ya habíamos invertido mucho dinero en su preparación y base de entrenamientos de cara a los clasificatorios, y hubo que cancelarlos, y ahora hay que volver a invertir ese dinero”, dijo Manuel Luna, director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), una iniciativa privada que aporta recursos para la preparación y educación de los atletas de alto rendimiento.

“Tuvo una implicación logística porque ya muchos de ellos estaban ya en desplazamientos, hubo que hacer muchos cambios. Tuvo una implicación psicológica muy fuerte: el encierro, no poder competir, la falta de fogueo, la incertidumbre si los juegos iban o no, si los clasificatorios van o no van, eso impacta fuertemente nuestros atletas, y hemos tenido que hacer un trabajo titánico de la mano del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano”, resaltó Luna.

Sin embargo, aclaró que la matrícula de patrocinadores de CRESO ha mantenido el respaldo y ha garantizado realizar los desembolsos para 2021.