El virus desnudó vulnerabilidades de sectores vitales para la RD

El coronavirus no solo obligó a cambiar en el último año todas las formas de atención médica, sino que dejó en evidencia las debilidades del sistema sanitario dominicano. También, golpeó con fuerza a uno de los sectores que más dinero aporta a la economía local: el turismo.

El COVID-19 modificó todo el sistema de salud

En farmacias localizadas en diferentes lugares del país, las mascarillas se agotaban con rapidez debido a la compra masiva de la gente que tenía temor al contagio y también a las sanciones que desde el Ministerio de Salud se establecieron para aquel que no las utilice.

La educación se tornó virtual, desigual y complicada para todos

Ante las presiones, el CNE decidió el retorno gradual, seguro y voluntario a las aula y aprobó un protocolo, elaborado por la mesa técnica de los ministerios de Salud Pública y Educación. Decidió que los mismos comisionados elaboren un cronograma y un calendario para el retorno a las aulas. Ante esa decisión, la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, advirtió que las clases presenciales no se iniciarán hasta que existan condiciones.

Un golpe profundo a la economía: la caída del turismo

La llegada del COVID-19 golpeó con fuerza a uno de los sectores que más dinero aporta a la economía dominicana: el turismo. Aunque todavía no hay datos definitivos del año 2020, durante los primeros nueve meses se dejaron de percibir al menos US$3,700 millones solo por el desplome de la actividad turística.

A partir de marzo, con el cierre de las fronteras y la paralización casi total de las actividades económicas para frenar los contagios, el efecto fue en cadena: las empresas cerraron, algunas definitivamente; los contratos de miles de empleados entraron en suspenso y se registró un acelerado endeudamiento para poder compensar la falta de recursos.

La cifra preliminar que manejó el Banco Central de República Dominicana fue el de una caída de 6.7 % del Producto Interno Bruto en 2020, por arriba del -4 % que al principio se estimaba cuando la incertidumbre era el factor predominante del escenario mundial.

El balance del daño laboral generado por la pandemia fue devastador. Un total de 829,824 trabajadores fueron suspendidos durante el año 2020, y de ellos 464,412 personas lograron retornar a sus empleos, pero para 247,705 suspendidos la consecuencia del virus fue quedar desempleados.

Y el impacto pudo ser mayor sin los subsidios sociales que se entregaron durante el pico de la crisis de la pandemia. Desde que llegó el COVID-19 en marzo de 2020, el Gobierno dominicano ha destinado un total de RD$133,352.5 millones en ayudas a los trabajadores afectados por la situación. El monto equivale al 11 % de todo el dinero público que se ha gastado en los últimos 14 meses.

Sectores económicos vitales para el país, como el turismo, no han logrado curarse del COVID-19. En enero la tasa de ocupación hotelera se había recuperado a 35.8 % en uno de los meses que tradicionalmente concentra la demanda turística. La ocupación de habitaciones hoteleras estaba antes de la crisis en un nivel por encima del 70 %.

El vacío que deja el turismo en divisas es importante y, aunque la llegada de las remesas familiares al país llegó a un récord de US$8,219 millones el año pasado, no fue suficiente para cubrir el hoyo. El Gobierno ha intentado cubrir ese déficit con endeudamiento: en 2020 la deuda pública del sector público no financiero –que no incluye la del Banco Central– cerró en 2020 en US$44,519.1 millones, lo que significó que se contrató nueva deuda por US$8,576.6 millones en ese año.