Giovanny Cruz: “El carnaval es una vacuna emocional en este momento”

La titular de Cultura, Carmen Heredia, contó a Diario Libre recientemente que la celebración, por el momento no se realizará, pero que estaban listos.

Hasta este momento el Ministerio de Cultura no ha establecido si se realizará el tradicional Desfile Nacional de Carnaval en el Malecón que habitualmente se celebra en marzo como parte del calendario de las fiestas carnestolendas antes de la cuaresma. La pandemia del coronavirus tiene en jaque a la industria del entretenimiento.

Apoyo al sector

“Nosotros tenemos que reivindicar a ese sector, a pesar de que lo único que ha hecho siempre es aportar”, puntualizó.

Cruz fue claro cuando se le abordó sobre el posible o no montaje del Desfile Nacional de Carnaval. “Es importante que quede claro que el Ministerio de Cultura no es responsable de la organización de los carnavales. Nosotros hacemos el desfile y cada provincia es responsable. Ese año, por ejemplo, con el tema de la pandemia ellos no han podido hacer nuevos trajes, caretas, lo que indica que cualquier actividad que se vaya a realizar deberá utilizar trajes que tienen guardados o que han sido exhibido en otras oportunidades”, reflexionó.

El Ministerio de Cultura ha estado trabajando en coordinación con las organizaciones que aglutinan a los carnavaleros, y se ponderan las alternativas para la organización de la actividad. Carmen Heredia tiene la intención de hacerlo, pero deberá cumplirse no solo con los protocolos sanitarios, sino con la autorización del Gabinete de Salud.

“Lo que se vaya a hacer es coordinación con las uniones carnavaleras. Eso se va cumplir porque no podemos decirles a ellos lo que tienen que hacer”.

Los organizadores del carnaval de Santiago han confirmado que harán el suyo durante los cuatro domingos de febrero, pero sin público y con transmisiones por varios canales de televisión. No tienen otra opción que hacerlo de esa manera para evitar el contagio del COVID-19, pero de igual manera tendrán que cumplir con las normas sanitarias, entre ellas manejar el distanciamiento y que los participantes sean sometidos a pruebas PCR.

“Estamos trabajando. Ya hemos tenido reuniones importantes con la intención de que el carnaval vaya este año con las condiciones que nos rigen desde el punto de vista sanitario. Nosotros estamos listos, si nos permiten que se haga presencial lo hacemos y si es virtual también, porque hay una voluntad de la ministra de Cultura de que se haga”, añadió.

El dramaturgo opinó que la cultura popular desempaña un rol importante en la identidad de un pueblo.

Rememoró que la población disfruta del carnaval o el arte “porque es una vacuna emocional formidable en este momento y no se puede perder de vista que ya hay un daño emocional que ya está ocurriendo”.

El Ministerio de Cultura convocará oportunamente a una rueda de prensa para ofrecer los detalles de sus planes de cómo será abordada la celebración que reúne a todas las expresiones culturales del país.