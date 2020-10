Hayanny Santana: el testimonio de una guerrera contra el cáncer

Y dice más: “A veces una simple bolita, pequeñita, te pude tener invadida completamente y en algunos casos no deja tiempo para revertir el daño. Cada día es en contra de nosotras, si no tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Mientras más rápido lo podamos detectar, más podremos vencer el cáncer”.

El testimonio de una guerrera

A seguidas, agrega: “Luego, en 2011, volví a tener cáncer, esta vez de mama, y me declararon libre de la enfermedad seis años después. El año pasado (2019), volví a comenzar a tener otra situación; esta vez de tiroides. Me hicieron cirugía total, la extrajeron y estoy tomando pastillas de reemplazo hormonal, pues mis células presentaron cambios”.

“La primera vez que me dijeron que estaba libre de cáncer fue cinco años después. Era un cáncer de ovarios. Fui examinada en septiembre de 2004 y diagnosticada en noviembre de ese año, cuando el médico me dio la noticia”, rememora.

Un fuerte episodio

Para Hayanny, la declaración de cáncer de ovario se convirtió en el más fuerte de los episodios que ha tenido que enfrentar en su intensa lucha contra esa enfermedad.

“El primer episodio fue el más fuerte, porque tenía un buen tiempo con un problema de salud que no identificaba. Fui al ginecólogo y me diagnosticó con cáncer de ovario, por lo que me hicieron una cirugía, me extrajeron el ovario afectado y la biopsia determinó que tenía cáncer”, recuerda.

Mantiene fresco ese momento de su vida, estaba terminado la universidad, incluso, tomando los exámenes finales. Ese diagnóstico y el proceso duró alrededor de dos años, por lo que no pudo graduarse junto a su promoción.

“Unos dos meses antes me puse muy mal, no pude terminar la universidad en ese momento. Pasé dos años interna en la UCE, lapso en la que recibí 30 quimioterapias. Lo superé, con mucha gallardía, valentía y mucho coraje”, manifiesta.

Su cuerpo frágil y el alma lastimada en ese momento, no le permitía anidar otras aspiraciones más que la de mantenerse con vida. “Me desencanté de la universidad, porque no me pude graduar con mi grupo, pero un tío me motivó a terminar. Eso me inspiró y en 2011 terminé. Dos meses antes, me declaran con cáncer de seno”.