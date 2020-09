Ingresos que se pierden cuando el turismo se apaga

“Firmamos un acuerdo con la empresa y nos suspendieron sin beneficio alguno por tres meses. Entonces, cuando se cumple ese periodo, nos llamaron otra vez para firmar otro acuerdo por dos meses, porque no pudieron abrir. Ahora pensábamos que íbamos a entrar el mes pasado; nos llamaron y nos cancelaron a todos y el hotel está cerrado. ¡Cerrado!”.

Asegura que no ha sido fácil pasar de cobrar como un ejecutivo a que sus ingresos sean cero. El hotel donde laboraba en la región este del país, cuando no estaba a máxima capacidad, su ocupación era de 90 %. Ahora el panorama ha cambiado, el hotel está cerrado por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

Aunque no se ofrecen cifras exactas de cuántas personas hasta el momento han perdido sus empleos en el sector por efecto de la pandemia, recientemente el Ministerio de Turismo (Mitur) estimó que cerca de 150,000 empleos están corriendo el riesgo de desaparecer. También, que el flujo de divisas en el país se verá disminuido este año en unos 2,500 millones de dólares.

Rafael tiene la aspiración de volver a trabajar en el sector turístico porque le gusta esa área, pero ve un poco complicado buscar empleo en otros hoteles. “Realmente sería un poco difícil porque cuando uno tiene cierto tiempo en un hotel, en un área, los clientes que uno tiene vienen a ese mismo hotel por ti, se hacen amigos, entonces, cada vez que vienen, llaman o mandan correo para asegurarse que tú estés ahí en esa posición para que tú los atiendas y les brinde el servicio; entonces, me cuesta ir a otro hotel porque en verdad no va a ser lo mismo”.

Los datos del Banco Central indican que durante 2019 llegaron a la República Dominicana 6,446,036 viajeros no residentes, unos 122,852 menos que en 2018, equivalente a una variación de -1.9%.

República Dominicana no fue la excepción. Su economía dejó de reflejar los niveles de crecimientos de años anteriores y se evidencia en el desplome de distintos sectores, como los de la construcción, zonas francas, exportación o turismo.

Colocación cero

Se estima que durante 2019 las ventas del sector agropecuario al turístico sobrepasaron los 900 millones de dólares.

Los datos recopilados indican que al sector turismo, en tiempos normales, se le vende entre un 15 % y un 20 % de la producción anual de huevos. Este sector produce cerca de 20 millones de huevos mensuales aproximadamente, lo que significa que los avicultores colocan cerca de 30 millones de huevos en el sector turístico.

En el caso de la carne de pollo, el sector avícola coloca en el turismo un millón de pollos mensuales aproximadamente. Esta realidad cambió, de acuerdo a Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultores, quien indica que en la actualidad la colocación es cero.

El Banco Central registra una contracción de 4.4 puntos porcentuales en entre enero y junio de este año en la producción del pollo, lo que atribuye a un “abundante stock en las granjas debido al cierre temporal del sector turístico y otros centros de expendio de comida”.

Sobre los demás sectores que están en encadenamiento no existe o no se tiene una data confiable ni oficial sobre quiénes son los suplidores del sector turismo y a cuánto ascienden sus ventas. Por ejemplo: en el caso de los textiles el sector turismo no tiene data, ni tan poco el sector zonas francas.