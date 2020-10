La arquitectura que representó al tirano

Contrario a lo que se piensa, la dictadura de Trujillo no asumió un solo lenguaje arquitectónico para las obras públicas, tal como sucedió en la mayoría de los regímenes totalitarios europeos y americanos de la época. A pesar de que muchas de las obras públicas dominicanas guardan una relación con los modelos neoclásicos, dentro del Gobierno se encargaron proyectos importantes de una variedad estilística asombrosa.

La dictadura de Trujillo tuvo varias etapas en que la arquitectura desarrolló sus modelos representativos, agrupados tanto en las obras privadas como en las estatales. Sorprende cómo convivieron estilos tradicionales con los vanguardistas, o los clásicos con los modernos en un territorio tan controlado por el Estado. Esto refleja que no hubo un intento de establecer una sola manera de expresión sino que se daba apertura a los criterios estéticos de los arquitectos y sus clientes, incluso desde el Gobierno. Es notoria, sin embargo, la preferencia de los esquemas neoclásicos para edificios públicos en las provincias (Gobernación, Partido Dominicano, Palacio de Justicia, etc.). Lo interesante sería determinar si esa preferencia estuvo basada sólo en el gusto de la clase que tomaba las decisiones o si formó parte de una política de Estado para emplear una estética en particular que identificara al régimen. Hace falta profundizar en tales motivaciones.

En este punto se puede asumir que los grandes enfrentamientos filosóficos y políticos que el arte occidental mantuvo en la primera mitad del siglo XX, con la publicación de manifiestos, creación de agrupaciones, rechazos e invalidaciones de uno y otro bando, no formaron parte del quehacer arquitectónico dominicano. Si bien la arquitectura dominicana se mantuvo aislada por las condiciones políticas sostenidas por la dictadura, los diseñadores locales introdujeron vocabularios contemporáneos que ya daban la vuelta al mundo. Incluso, algunas obras dominicanas de la época fueron verdaderos modelos de originalidad y buen diseño referentes para toda la región.