La era de Trujillo: entre el Leviatán y el miedo

En la Biblia el Leviatán es un monstruo marino semejante a un dragón, tan poderoso como para que se considerase maldito a quien osase despertarlo y desatar su furia. “Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán”, puede leerse en el Libro de Job (3:8). Para el filósofo inglés Thomas Hobbes , en su obra publicada en 1651 bajo este mismo nombre, no existía imagen más indicada a la hora de caracterizar al Estado absoluto y su formidable e indisputado poder.

Ese aniquilador sentimiento no desaparecería con el tirano, en la noche del 30 de mayo de 1961: lo sobreviviría.

Miedo en los campos y en las ciudades. Miedo paralizando a los que, en lo íntimo, repudiaban al régimen y entre los que, a pesar del miedo se atrevieron a desafiarlo. Miedo que disciplinaba a los funcionarios que movían el engranaje perfecto de su poder y a los jerarcas del Partido Dominicano, sin el cual ese poder no hubiese sido tan eficiente. Miedo como para tener a su servicios a todas las fuerzas armadas, la policía, los órganos represivos, y a un enjambre de sicarios y torturadores, que martirizaban, desaparecían y asesinaban por puro miedo, y así lo robustecían hasta paralizar a la nación.

Miedo hasta después de muerto

Ese mismo 16 de junio, el encargado del distrito de Sabana Grande de Boya, informaba al sustituto de Trujillo que todo marchaba bien, y que “no existían en el distrito gremios de obreros”. Seis días antes, el síndico de Samaná informaba que los días 23 y 24 de mayo habían sido conducidos detenidos a La Fortaleza 16 alumnos del Liceo Secundario, cuyos nombres anexaba, al estar implicados en “ la práctica de artefactos de terrorismo”.

El 15 de junio, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el gobernador civil informaba que “no existían enemigos, ni indiferentes en su demarcación, a pesar de lo cual (...) nuestro estricto celo no decae, a fin de mantenernos informados a tiempo de cualquier rumor, en este sentido”. Para demostrarlo, hacía alusión a la comisión creada, y encabezada por él, para confiscar todo el ganado existente en las dos fincas que tenía en la región “...el traidor Juan Tomás Díaz”. Al día siguiente, Miguel Ángel Jiménez, secretario de Estado de Educación y Bellas Artes elevaba a Balaguer la propuesta de cancelar de su puesto de auxiliar del Liceo Comercial de San Cristóbal a la hermana de la viuda de Juan Tomás Díaz, “... no solo por el parentesco, sino porque un hermano de ella vivía en la casa de Modesto Díaz y no informó nada a las autoridades competentes”