La extraña vuelta a clases, en emergencia y con “tapabocas”

Si la docencia fuera presencial, la angustia de Brito es mayor, cuenta, porque la preocupación por un posible contagio será constante y le obligará a tomar decisiones respecto al transporte. “Si el mayor de los muchachos regresaba en transporte público de su colegio ya no me sentiré cómodo sabiendo que lo hace así y posiblemente tenga que gestionarle un servicio privado”. Cada uno de estos aspectos generan una medida que significa dinero del presupuesto familiar.

“El dejar para último momento la información del método que se utilizará en el año escolar me ha generado impotencia por no poder tomar decisiones con tiempo, incertidumbre y estrés porque tendré que tomar en corto tiempo medidas que demandarán inversión de recursos, y temor, por la eventualidad de que alguno de los niños tenga que exponerse al menos dos veces por semana asistiendo a clase de modo presencial”, expresa.

Todavía cuando el Ministerio de Educación logre entregar las computadoras, el sistema sigue con pendientes en conectividad y de electricidad.

República Digital se planteó habilitar y equipar 1,950 centros educativos de conectividad, instalaciones eléctricas y edificaciones adecuadas, 650 de ellos al 31 de diciembre de 2019 y los restantes 1,300 para el 10 de agosto de este 2020, pero este plan no se ejecutó siquiera, porque no se completaron los procesos de licitaciones que iniciaron en mayo pasado.

Los colegios

Un retraso prolongado del inicio del ciclo escolar 2020-2021 traería como consecuencia la pérdida de aprendizajes para los alumnos, así como de la oportunidad de los centros educativos de brindar apoyo emocional a los niños y jóvenes en medio del confinamiento que han estado viviendo durante la pandemia. La aseveración es de Mercedes Coronado, presidente de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (Udiep), quien advierte, además, que los colegios no sobrevivirían económicamente si no se produce la vuelta a clases en un tiempo prudente.

“Como empresas privadas que somos, no tendríamos con qué darles sostenibilidad a nuestros centros educativos, si el año escolar no comienza, porque la única labor a la que nos dedicamos, por la que recibimos algún tipo de remuneración, justamente es la escolar, y si la escuela no abre, los padres, por lógica no van a demandar nuestro servicio”, explicó la educadora.

Pese a que los colegios privados ya se habían preparado para iniciar este lunes 24 de agosto de manera virtual, en función de la Resolución 03-2020 del Ministerio de Educación, los colegios deberán, por prudencia y respeto a las autoridades, esperar al anuncio oficial del ministro Roberto Fulcar, dice Coronado.

Explica que, a nivel legal, la citada resolución otorga el derecho a los centros a iniciar la docencia el próximo lunes.