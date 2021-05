Lagunas académicas: el serio problema que llega a las clases semipresenciales

¿Cree que los padres tampoco ayudaron mucho en la casa?, le preguntó Diario Libre . “No mucho, porque esos cuadernillos los llenaron los padres, no los niños (...). Uno se da cuenta cuando es el papá”, respondió.

“Estoy dando una retroalimentación de los números”, dijo la profesora. “Hay dos o tres que sí están al día, pero la mayoría no, de los que están viniendo. Por ejemplo, les puse a que me escribieran su nombre; hay muchos que omiten palabras todavía”.

El bajo porcentaje de asistencia era similar en otras escuelas de los 48 municipios que en ese entonces podían dar clases semipresenciales, donde muchos padres aun no se convencían de enviar a sus hijos en medio de la pandemia de COVID-19, a pesar del protocolo que incluye dividir a los alumnos en grupos por día (mañana y tarde), y que cada uno use siempre mascarilla y se siente distanciado de los demás.

Era la segunda semana del reinicio de la docencia semipresencial, conforme lo dispuso el Ministerio de Educación (Minerd) desde el 6 de abril. Reynoso había recibido menos de 15 niños en los dos horarios programados, de una matrícula de 50 alumnos (de los que no tenía contacto con seis).

“Hay que buscar la forma de que esos niños vuelvan a reinsertarse y a tener el hábito de estudio, porque no lo tienen”, comentó la maestra Mancebo.

En la escuela, a mediados de abril aún no lograban contactar a 127 alumnos del nivel primario de los que no tenían información desde el 2 de noviembre del año pasado, cuando comenzó el año escolar tres meses más tarde de lo habitual.

Los estudiantes no asisten con mascarilla, y durante la hora en que Diario Libre estuvo en la comunidad, no vio a nadie usarla.

En ese último mes los estudiantes volvieron a las aulas para completar el año escolar hasta octubre. Comenzaron presencial el período lectivo 2020-2021 en noviembre y hasta la fecha las clases han sido en esa modalidad. “Porque aquí no hay gente enferma (de COVID-19), por eso abrieron la escuela”, explicó el maestro.

“La más grande siempre me dice: mami, si no nos liberan este año las materias, ¿tendré que volver a repetir el octavo?, porque tengo 13 años; ya a los 19 años pensaba salir bachiller y entrar a la universidad, pero si pierdo este año, tengo que terminar a los 20”, narró Odalis Matos.

En la Escuela Básica Los Tres Charcos, en el municipio dominicano Oviedo, había voluntad para que los niños también estudiaran con el entusiasmo notado en Los Algodones, pero no tenían maestros. Después de que terminó el contrato de los profesores, el Minerd no había nombrado a los nuevos. Por esto, las clases semipresenciales comenzaron más tarde en el pequeño pueblo.

Odalis Matos en un aula vacía de la Escuela Básica Los Tres Charcos, en Oviedo. La imagen fue tomada el 14 de abril de 2021, cuando aun no comenzaban las clases semipresenciales en el centro por falta de maestros, a pesar de estar autorizadas desde el día 6.

El reto de los maestros: nivelar

De 34 alumnos que están inscritos en la estancia infantil de la comunidad Olivero de Las Matas de Farfán, habían asistido unos 16 a las clases semipresenciales organizadas por grupos y por días.

“Los niños han llegado, la mayoría, (con un nivel de aprendizaje) muy mínimo, o sea en realidad los niños vinieron como si nunca hubiesen ido a la escuela”, dijo a Diario Libre la maestra del nivel inicial Fior Pérez. “De un 100 por ciento, un 10 por ciento pudo haber respondido con base en las competencias requeridas”.

¿Qué cree que fue lo pasó?, le preguntó Diario Libre. “En campos como este los padres no cuentan ni con las herramientas tecnológicas con qué trabajar ni con las condiciones en los hogares -respondió-. Por lo menos, en el caso de la mayoría de los niños que yo tengo, la mayoría no cuenta con computador; hay otro gran porcentaje que no tiene un televisor, tengo un listado donde la mayoría ni siquiera tiene un radio”.

Docentes indicaron a Diario Libre que se deberá diseñar estrategias de nivelación para los alumnos, especialmente en lectoescritura y matemáticas para el nivel inicial y primario.

Con eso coincide la presidenta de la ADP, y lo considera imprescindible. “Aunque esto no lo hemos discutido en el seno del Comité Ejecutivo todavía, pero lo que pienso yo, particularmente como maestra que soy, es que lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar con los contenidos nuevos de cada grado, es preparar antes un programa de nivelación que permita que todos esos estudiantes que llegaron rezagados y muy rezagados, podamos ponerlos al nivel y luego entonces iniciar”, dijo Xiomara Guante.

“Es preferible hacer eso y no comenzar sobre lagunas, porque entonces estaríamos profundizando la situación. Vale la pena que no se pueda agotar todo en un año, pero sí que lo que se agote se aproveche al máximo”, agregó.

La maestra Pérez ya implementa la estrategia de dividir a los alumnos por grupos. Los que están al día y estuvieron activos durante las clases a distancia, asisten en días diferentes que aquellos que tienen lagunas profundas.