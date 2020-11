Matrimonios milénials: entre viajes, pocos hijos y la tecnología

Para no caer en la rutina, la pareja planificó almorzar fuera de casa los fines de semana, así como la creación de un fondo para viajar fuera del país dos veces al año, como el destino Europa, donde celebraron su primer año de matrimonio.

Ahora Rodríguez y Zapata se preparan para su mejor aventura: convertirse en padres, etapa de la que expresan están emocionados, aunque no estaba planificada al 100 %, ya que todavía querían viajar más.

Para llegar a esta etapa, los milénicos han tenido que romper con la barrera del desempleo que afecta a este segmento de la población en la República Dominicana, debido a que el 20 % de los jóvenes con edades entre 15 y 29 años no tiene trabajo, según un estudio realizado en 2019 por la Acción Empresarial por la Educación (Educa).

Entre el 2001 y el 2019, en la República Dominicana se casaron 412,078 parejas milénials, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), cuyo rango más grande es de contrayentes entre los 20-29 años.

La travesía hasta las nupcias

Sin embargo, Simó indica que los vínculos siguen siendo los mismos. “Lo que podemos ver diferente es la forma de relacionarse con sus iguales, el retrasar tener hijos, pero aman de igual forma; duran más tiempo frente a sus pantallas, pero no todos”, indica la directora del Centro Vida y Familia.

Ana Simó, sexóloga y terapeuta de pareja y familia, destaca que los milénials son un tipo de familia que aun no ha sido clasificada, pero señala que son abiertas, donde el uso de la tecnología es vital y le dan prioridad a la naturaleza, mientras que la crianza está en un segundo lugar y esta no contempla una familia numerosa.

Un hogar adaptado a los nuevos tiempos

Cuidados con la tecnología y el consumo

El economista Arismendi Díaz Santana, quien define el matrimonio como una “microempresa” por los ingresos, cargos y gastos que genera, alerta sobre la pretensión de consumo y confort que muchas veces no se corresponde con los ingresos de los milénials.

“Muchas veces, la relación es tan amorosa y tan sublime, que no se calcula nada de eso”, lo que podría terminar con la ruptura de la relación si no se hace sostenible, expresa Díaz Santana. “A la larga, se traduce con una reducción de su nivel y su estilo de vida”, agrega.

Para hacer un contraste de los tiempos de antes y ahora, el analista financiero cita su caso particular: cuando él y su esposa se casaron -hace alrededor de 50 años- se mudaron a una “pieza”. En cambio ahora, los milénials “no se casan si no es con un apartamento y un carro de buena calidad”. “De modo que eso genera una presión que nosotros no teníamos antes”, observa.