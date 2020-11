$!Niñez subyugada por el matrimonio infantil

Su historia de maternidad inició cuando cursaba el octavo grado de primaria, a los 14 años. Conoció a un señor, de unos 40 años –recuerda–, con el que empezó a salir. Cuando le comentó que estaba embarazada la abandonó. “Él me lo negó (no le reconoció el hijo legalmente) y nunca me ayudó (con la manutención)”, comenta la joven madre que, para ese entonces, asustada, ocultaba bajo un abrigo a la criatura que se hacía espacio en su vientre.

A los seis meses, le confesó la verdad a su madre, quien tuvo que hacerse cargo de la atención de ambos.

Su primer hijo, apenas había cumplido el año de nacido, cuando otro señor, 26 años mayor (tiene 44), se unió a ella y de esa relación nacieron sus otros dos hijos.

Virgen sabe que la relación conyugal de un adulto con una menor de edad no es legal, pero lo acepta como algo normal, porque en el pueblo de la cordillera Central donde vive, muchas de sus amigas, también establecen relaciones maritales siendo menores.

Desde hace cuatro años Virgen pasó, sin siquiera proponérselo, a agrandar las cifras de “menores casadas” o “separadas de sus parejas” en República Dominicana, uno de los países de América Latina y el Caribe con mayores tasas de matrimonio infantil.

El estudio Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en República Dominicana, realizado en 2019 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República, registra que un 36 % de las jóvenes entre 20 y 24 años que estableció una unión matrimonial antes de cumplir los 18 años.

Basan el dato en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2014-2), la cual arrojó que, el 35.9 % de las mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12.3 % lo hizo antes de los 15 años.

El dato colocó a República Dominicana por encima de 22 países de la región con los que se comparó, siendo el más próximo Honduras, con un 24 %. También superó el promedio general que fue de 23 %.