$!Paridad de género, una carrera de fondo

Esta historia es parte del especial “Día Internacional de la Mujer” de Diario Libre, realizado por Suhelis Tejero, Margarita Cordero, Tania Molina y Beatriz Bienzobas.

Es el proyecto mimado del nuevo gobierno. No solo la reactivación de las reuniones del Grupo de Liderazgo encargado de la Iniciativa de Paridad de Género han vuelto a la normalidad, para terminar de lanzarla próximamente, también el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, ha reafirmado que “la recuperación y salida de la crisis pasan por considerar el enfoque de igualdad de género y la promoción de la autonomía económica de las mujeres, en la estrategia de recuperación y en los planes, programas y proyectos de fomento de los sectores productivos”.

Sí, la equidad de género importa. Y en todos los ámbitos. Los números lo confirman. “Cerrar la brecha económica de género podría aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en $28 billones de dólares para el año 2025”, dice la publicación “How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth”, hecha por McKinsey & Company en septiembre de 2015.

Y para alcanzar estas cifras hace falta lograr tres objetivos: aumentar la participación laboral femenina (en un 47.4% en 2016 en RD, todavía a 21 puntos de distancia de los hombres); visibilizar y reducir las brechas salariales de género (actualmente en un 21.7%); y disminuir las barreras al ascenso femenino aumentando su presencia en altos cargos, tanto en el sector público como privado (en 2016 solo el 21% de las empresas dominicanas contaba con una mujeres como gerente general, según cifras del Banco Mundial).

“La paridad no es un tema tan solo de igualdad de salarios, no es solo obtener posiciones iguales, es mucho más. Es un trabajo de todos y es un trabajo personal. El liderazgo es una conquista personal. Por tanto quisiera invitar a todos a que conquistemos el liderazgo y nos pongamos en ese plano de lograr la igualdad sobre la base del talento y de las conquistas personales. Llegar a las posiciones porque lo merecemos, porque lo ganamos, no porque lo regalaron. Así tendremos un mejor país”, aseguró el Viceministro José Ramón Holguín en la última reunión del Grupo de Liderazgo de la IPG, integrado por representantes del más alto nivel del gobierno y del sector privado, para orientar el proceso, priorizar esfuerzos y asegurar el avance de las acciones establecidas.

Según una investigación presentada por la IPG-RD en mayo de 2019, nuestro país ostenta el puesto 74 de 149 países en función de la Brecha de Género Global del ranking del Foro Económico Mundial, y está en las últimas posiciones de América Latina, solo superado por seis países. El Índice de Desigualdad de Género, medido por PNUD, viene a decir casi lo mismo: RD es el cuarto país de la región de América Latina y el Caribe con mayor desigualdad de género.