Teletrabajo, las reglas para la nueva jornada

[11:09 p. m., 31/7/2020] Diego López: Hola!

[11:09 p. m., 31/7/2020] Diego López: Todo bien?

[11:10 p. m., 31/7/2020] Diego López: Espero que todo marche bien por ahí

[11:10 p. m., 31/7/2020] Diego López: Tengo una idea......

[11:10 p. m., 31/7/2020] Diego López: Pienso que es un trabajo que debes hacerlo tú...

Los mensajes venían del jefe inmediato de Gabriel, pero para esa hora de la noche, un viernes, el hombre se sentía demasiado agotado, incluso para devolverle un hola como señal de afabilidad.

Gabriel realiza teletrabajo (trabajo remoto) desde que el 19 de marzo el Gobierno dominicano decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional debido a la pandemia del COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2 que ha matado a cerca de un millón de personas en el mundo.

“Los últimos meses han sido agotadores”, dice el hombre. Esa noche, que no era la primera ni la última en que recibía un mensaje de trabajo fuera de su jornada laboral de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., resolvió que le hablaría al día siguiente, y continuó tirado en la cama esperando a Morfeo.

Durante un encuentro virtual, un grupo de amigas hablaban de cómo ha sido para ellas esta modalidad de trabajar remoto.

“La ´jefa´ cree que te puede sofocar a todas horas”, dice una. “La gente cree que no estás trabajando porque estás en tu casa, cree que es de vacaciones”, comenta otra. Una de las amigas, no obstante, repara en que con esta modalidad “te ahorras combustibles, estás trabajando en un ambiente más cómodo, porque es tu casa y no sientes tanto estrés”.

Para Michel Alejandro Oliva, a quien le toca dirigir a unas 70 personas, no hay blanco ni negro en esta modalidad, a la que dice, muchas empresas llegaron sin estar preparadas. De su equipo, alrededor del 30 % hizo teletrabajo. De esos, cuenta, hubo una parte del personal que aumentó su productividad, mientras otra la bajó.

Aunque el teletrabajo les permitió identificar áreas que, perfectamente pueden seguir operando remoto, Oliva piensa que hay aspectos en los que se pierde más tiempo que si fuera presencial.

“Por ejemplo, se duplicaba el tiempo de reuniones, lo que en diez o 15 minutos lo resuelve físicamente, se extendía a una hora virtual”, dice.

Las horas laborales, la productividad, el derecho a desconectarse y el costo de equipos y de servicios son aspectos que se ponen sobre la mesa en un intento por regular esta modalidad de trabajo que, aunque no es nueva, se incrementó por la necesidad de mantener distancia social y evitar el contagio del COVID-19.

En julio pasado, la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (Amchamdr) presentó los resultados de una encuesta que hizo entre representantes de empresas, más del 90 % de ellos en puestos de dirección o superior. Los resultados muestran que de un 64 % que hacían el cien por ciento de sus operaciones de manera presencial previo al COVID-19, bajó a un 6 % durante la pandemia y se quedaría en un 20 % una vez pase la crisis sanitaria.

Las empresas que habían implementado el teletrabajo, parcial o total, eran solo el 14 % antes de la crisis, pero luego de ella, el 80 % lo estaría haciendo, sea con el total o una parte de sus empleados.