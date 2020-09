“Todos los días veía las estadísticas”: ¿cómo cuidar la salud mental en esta pandemia?

En tres meses Aneudy Reyes se hizo siete pruebas del COVID-19 y todas resultaron negativas. ¿Pero, cómo no era coronavirus?, se preguntaba. No podía respirar, le dolía la cabeza, tenía el estómago revuelto... Llegó a ir diario durante una semana a las emergencias de distintas clínicas. Gastó casi RD$50,000 en consultas con médicos especialistas, estudios y medicamentos. Cambiaba de doctor porque se rehusaba a aceptar el diagnóstico que cada uno le decía: que su cuadro era de ansiedad y debía ir al sicólogo.

La incertidumbre que agobia

Reyes estaba aprisionado por las medidas y consecuencias que ha traído consigo el prolongando estado de emergencia decretado por el Gobierno desde marzo, debido a la actual pandemia, entre estas, toque de queda, distanciamiento físico, educación virtual y suspensiones o despidos laborales.

Estas se conjugan con una sensación de incertidumbre, es decir, una falta de seguridad que genera confusión e intranquilidad. Surgen preguntas como ¿qué pasará con mi vida, la familia o el trabajo?, ¿llegará Navidad con esta situación?, ¿una vacuna pondrá fin al virus? o ¿algún día todo volverá a ser como antes?

“Es algo nuevo para todo el mundo, es algo que la gente no entiende, no conoce lo que es COVID”, observa el siquiatra Almánzar. “Hay unas ansiedades disparadas porque no hay mucho conocimiento, porque todavía estamos en un periodo de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar en los próximos días y en el próximo mes”, expresó.

Esa incertidumbre, ligada a suspensión laboral o despido también, ha movido pacientes al consultorio de la sicóloga y terapeuta familiar, Sadis Valencio.

“Sentir los efectos de la incertidumbre en momentos de crisis es inevitable, por lo que la clave está en saber que no puedes tener el control de las circunstancias, pero sí la respuesta emocional que vas a tener hacia ella, lo cual es el mayor generador de malestar”, dice la especialista.

Además de pacientes con ansiedad, a su consultorio también llegan personas con cuadros de duelos complicados, siendo el segundo motivo principal de las consultas que ha atendido desde abril pasado. Por la pandemia, los funerales son casi nulos si el paciente falleció por COVID-19, si no, de igual forma se hacen acelerados y con pocas personas para evitar contagios.