Trabajo infantil, un delito que se hace invisible entre la cotidianidad

Juan (nombre ficticio) tiene 11 años. Hace más de tres que dejó la escuela. Vive con su abuela y su padre que, por razones diversas, incluida la salud, no trabajan y sobreviven con los pequeños aportes que les hacen los familiares cercanos.

Juan y sus amiguitos incluso se sienten feliz de poner ganar un dinero que, aunque entregan parte a la familia y pagan su comida, les permite comprarse “cosas”, casi siempre una ropa nueva, sin pensar que esa labor les aleja de un desarrollo integral y de sus derechos de no explotación consagrados en las leyes.

Por trabajo infantil se entiende a las actividades económicas o domésticas que realiza un menor de edad, remuneradas o no, por más horas de las reconocidas para su edad.

“Las familias lo celebran y dicen que su hijo es un trabajador, que trabaja como un hombre. Eso es una influencia del entorno y es necesario combatirla, pero para hacerlo se necesita intervenciones integrales, no podemos endilgarle a un solo sector la responsabilidad”, comenta Bidó, que celebra que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya declarado este 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. La declaratoria, a su juicio, permitirá un mayor enfoque y dedicación de parte de los sistemas de vigilancia y protección de la niñez, así como el que se destine más recursos para la protección y acompañamiento a la niñez víctima de “este flagelo invisible”.

Bidó entiende que la dificultad de generar ingresos, sumado a que los niños no están yendo a la escuela, ha movido a las familias a optar por mandar a los niños a las calles para tratar de aumentar las posibilidades ya reducidas para subsistir.

“Es preciso destacar que una mayor proporción de niños(as) que realizan este tipo de trabajo, el 12.7% no asiste a la escuela, frente al 8.1% que está inscrito en el sistema educativo”, señala la ONE.

La OIT estimó entonces que para 2016, unos 36 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años, igual al 32 % del total de lo que trabajaban, no estaban escolarizados y que, si bien el 68 % restante iba a la escuela, el tiempo y la energía que les demanda el trabajo interfería con su capacidad para aprovechar las oportunidades de aprendizajes en la escuela. Tampoco contaban con tiempo fuera de ella para estudiar. En consecuencia, esos niños tienen una limitante en las perspectivas de obtener un trabajo decente y medio de vida sostenibles en etapas posteriores del ciclo de vida.

En su informe Estimaciones Mundiales sobre el Trabajo Infantil; Resultados y Tendencias 2012-2016, la OIT hace una vinculación entre el trabajo en los niños y la educación, destacando que muchos no están escolarizados, y los que sí lo están, a menudo, quedan rezagados en el paso de un curso al siguiente con respecto a sus compañeros que no trabajan.

La Constitución dominicana, en su artículo 56 establece que el Estado debe proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso, explotación económica y laboral, y en su Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 se declara que es de alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil.

El país también ha firmado convenios internacionales, como el No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, que ratificó en el año 2000, o los números 7, que fija la edad mínima de los niños al trabajo marítimo, y el 10 relativo a la edad mínima de admisión de los niños al trabajo agrícola, ratificados ambos en 1932.

Desde 1997 existe el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CDN), que viene a fortalecer la aplicación de la Ley 136-03 que crea el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, el aparato jurídico no exime de las violaciones de esos derechos que se pretenden consagrar. En 2018, el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo que coordina la Vicepresidencia de la República, planteaba en su boletín “Trabajo Infantil y Bienestar social en la niñez” que además del trabajo infantil sin remuneración, existen violaciones a la normativa laboral dominicana con la presencia de menores de edad en condición de empleados.

Su consideración se soportaba en el dato de que 2,259 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 14 años figuraba como empleado en empresa privada, conforme la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2016, que también mostraba que otros 7,448 eran “ayudantes no remunerados”.

Pero en el país no existen registros oficiales o exactos sobre la persecución a estos delitos. A más de un mes de solicitud, la Procuraduría General de la República no respondió al requerimiento de información en ese sentido.

Solo en el ámbito de la explotación sexual comercial, considerada una de las formas más horrendas de trabajo infantil, se tienen registro de 90 sentencias y 67 órdenes de restricción contra infractores. La información la aporta la Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), una organización que desde 2013 trabaja junto con las autoridades nacionales para rescatar a niños de la explotación y brindarles servicios de asistencia social.

“Juntos, estamos fortaleciendo el sistema de justicia mediante el desarrollo de estrategias para mejorar la respuesta a este delito por parte de la policía, de los tribunales y de los proveedores de servicios sociales, de manera que el sistema de justicia proteja a todos los niños víctimas de explotación sexual”, destaca el organismo que ha colaborado en el rescate de 253 niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial desde 2014, según informaciones que suministró a Diario Libre.

Como reflexiona Bidó y lo demuestra los testimonios de menores de edad y adultos en el audiovisual que acompaña este trabajo, en sentido general el delito del trabajo infantil pasa desapercibido, oculto entre lo cotidiano.

“Hay flagelos que se convierten en uso y costumbre generación tras generación y la gente no lo ve como un delito, en el mejor de los casos lo ve como mala práctica o inconveniente, pero no necesariamente delitos, por ende, a la hora de identificar esa situación no existe el ánimo ni el convencimiento de que debe acudir a las autoridades, sea del sistema de protección o de justicia”.

Por eso, los adultos del taller donde trabaja Juan, igual que sus familiares, destacan la iniciativa del niño de querer ir a ganarse unos pesos. Ajeno a las implicaciones legales o sociales de su oficio, el niño sigue moviéndose entre hierros y neumáticos, soñando con el gran mecánico que será algún día.