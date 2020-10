Un cáncer tras otro, la lucha de madre e hija en medio del COVID

Enterarse que sufría de cáncer de mama en 2010 y tener la posibilidad de padecer otro de pulmón en medio del COVID-19 no ha sido lo peor que le pudo pasar a Esperanza Mariano Mendoza, de 69 años.

Su golpe más duro fue cuando supo que su hija Narda Severino (51), que también padeció cáncer de mama en 2016, fue recientemente diagnosticada con cáncer de pulmón. También fue un gran choque para Narda, pero no la detuvo. “A veces digo que soy como rara, porque al momento el mundo se me cae y luego me digo: Dios es mi guía y él tiene el control de que todo estará bien”, comenta sobre la situación suya y la de su madre. Padecer cáncer en medio de la pandemia del COVID-19 constituye un arma de doble riesgo para los pacientes. Por un lado, son más vulnerables a los efectos del virus, debido a las condiciones delicadas de salud; y por otro, la pandemia supone dificultades a la hora de recibir el tratamiento oportuno.

El informe “Implicaciones de la pandemia por COVID-19 sobre el cáncer en España”, publicado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, cita datos recientes que muestran que las personas con cáncer activo pueden tener un riesgo más alto que las personas en remisión en medio de la crisis sanitaria. “Los primeros análisis apuntan a que los pacientes con cáncer tienen más riesgo de eventos graves, como ingreso en UCI, ventilación mecánica o fallecimiento, y tienen una progresión más rápida de la enfermedad. Se ha observado también que el riesgo de estos desenlaces fatales es mayor en pacientes que han recibido quimioterapia y cirugía recientemente”, plantea. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos explica que algunos tratamientos del cáncer, como la quimioterapia, suelen debilitar el sistema inmunitario (esto causa inmunodeficiencia) y aumenta los riesgos de tener COVID-19 grave. Entre enero y agosto de este año el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) realizó unas 28,522 consultas. Debido a la pandemia del COVID-19, y al dar servicios a pacientes oncológicos de alto riesgo, las consultas se redujeron drásticamente entre abril, cuando solo se realizaron 585 consultas, y agosto (2,024 consultas), cuando se empezaron a retomar con mayor énfasis. Sumado al alto riesgo que presentan madre e hija por haber padecido cáncer y tener uno activo actualmente, están las dificultades que arraiga la pandemia más allá de la enfermedad, como el tema de la movilidad, la crisis económica por las suspensiones laborales y el nivel de cuidado al que las dos deben someterse.

Compartir este elemento “Es bien difícil porque a veces uno dice ¿por qué a mí?, pero son cosas que no se pueden cuestionar a Dios y se deben aceptar, porque yo me he dado cuenta que el cáncer no es una sentencia de muerte y tenemos que luchar para salir victoriosos”, Narda Severino, paciente de cáncer.

Esperanza cuenta que cuando se enteró que tenía cáncer sufrió por sus hijos y esposo, pero todavía más cuando se enteró del diagnóstico de su hija. “Mira, mi hija nunca me dijo que tenía sospecha de tener cáncer, me lo comentó al tiempo porque ella sabía que yo iba a sufrir. Pero ella es fuerte, me dijo: ´mamá tengo que decirle algo, pero eso se va a solucionar...Yo tengo cáncer de mama´” rememora. Aunque en ese momento intento hacerse la fuerte para no llorar, cuando estuvo sola lo hizo, aunque ahora se dice que no se puede desfallecer. Esperanza se siente agradecida con Dios, los médicos y su hija, que se traslada desde La Romana hasta la residencia de su madre en El Seibo, para cuidarla. Aun así, no logra ocultar que le pesa mucho la soledad a la que el COVID-19 la tiene sometida. “La principal dificultad que he enfrentado durante esta pandemia, sumado al cáncer, es la soledad. Mi esposo falleció hace seis meses y desde entonces paso tiempo sola por el distanciamiento”, indicó. El esposo de Esperanza falleció por insuficiencia renal, tras varios años de haber perdido la funcionalidad en uno de sus pulmones. Esperanza vive sola y, además de Narda que se queda con ella algún tiempo para cuidarla, sus otros cuatro hijos pasan a visitarla, pero no se quedan mucho tiempo ya que deben trabajar “chiripiando”, pues la pandemia los dejo sin trabajo. Sus hijos se dedicaban a la hostelería, uno de los grupos de la economía más afectados por la pandemia. Tras perder sus trabajos, la ayuda económica que ofrecen a su madre se redujo. “Antes éramos mi esposo y yo, yo tengo mis hijos, pero no podíamos estarlos recibiendo por el tema del COVID-19 y porque algunos se quedaron sin trabajo y se les hacía difícil porque no había vehículo para viajar”, manifestó. Otra de las dificultades que ha enfrentado por el COVID-19 es el traslado hacia sus consultas, ya que es atendida en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter en Santo Domingo. Esto ha hecho que ambas se retrasen hasta cinco días a la espera de que alguien les brinde una mano amiga y las alcance a la provincia.

Esperanza vive la pensión de su esposo y la ayuda que le puedan brindar sus cincos hijos, por lo cual indica que nunca le ha faltado la comida. Con el tema de los medicamentos ha salido adelante en parte por su seguro, aunque la cobertura no es total. Narda tiene una mayor cobertura y la única vez que no contó con fondos en su póliza, el Oncológico le facilitó los medicamentos a través de su programa social. Explica que, al estar en tratamiento, ambas han continuado asistiendo a sus citas y que, gracias al Oncológico, nunca les han faltado medicamentos durante la pandemia.

La lucha de Esperanza

En 2010, cuando Esperanza notó una diferencia en uno de sus senos, fue a su ginecólogo y éste le indicó una biopsia. A los 18 días le confirmaron el cáncer. “Empezamos el proceso, el mismo médico nos ayudó bastante a llegar al Heriberto Pieter. A los dos meses, el doctor me dijo que había que hacer cirugía porque el cáncer estaba muy avanzado y había que evitar que se propagara a otra parte del cuerpo. Ya estaba en etapa dos”, explica. El tema de movilidad desde el inicio ha sido un problema para Esperanza. Cuenta cómo debe madrugar para lograr llegar temprano a la consulta, a fin de que le dé tiempo a realizarse cualquier examen que le indiquen. “Tú sabes que el que anda en vehículo público no es a la hora que uno quiere, sino a la hora que sale ese vehículo”, dijo. Para el primer proceso recibió ocho quimioterapias y 25 radioterapias y, actualmente su tratamiento incluye inyecciones y pastillas. “Ahora me están inyectando un medicamento porque después de cinco años me detectaron unos pequeños nódulos en el pulmón, pero no han podido descifrar que tan malignos son porque son tan pequeños que han querido hacerme biopsia, pero no han podido”, precisó.

Narda, 73 radioterapias y en espera