Un modelo deportivo, la gran debilidad del deporte dominicano

Encaja aquí, de forma perfecta si se quiere, lo que plantea Mario Vargas Llosa en uno de sus libros: “Lo que sé lo aprendí en la vida, no en los libros, y por eso mi cultura no es libresca sino vital”. Citar el título del libro podría crear ofensas, pero para nada es la idea.

“Como tal no tenemos un plan deportivo. La gran mayoría del calendario de cada año es bastante propenso a la improvisación”, dijo el entrenador de atletismo, José Ludwig Rubio. “No hay un plan a mediano ni a largo plazo”.

Luego, el pasado ministro deportivo, Danilo Díaz, planteó “El pacto nacional del deporte”. Lo que se pensó sería la mejoría del documento mencionado, no era más que la unificación de criterios entre los distintos sectores del deporte. Al menos acertó en eso, pues existen variados planteamientos, aunque cada uno por su lado.

Podría pensarse que en España sí, pero aquí no. Bueno, Vargas Llosa, en el libro referido anteriormente, señala: el latinoamericano “cree que somos pobres porque ellos son ricos”. No habla de los españoles.

Cuando España se decidió por los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, era una idea que flotaba desde 1984. Lo consiguieron, y muy distinto a esta parte de la isla. El legado deportivo fue más allá de las estructuras del alto rendimiento, lo que no ocurrió con los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

“El deporte está muy comprometido en las ligas privadas, aparte de los municipios, siempre buscando el bienestar de la sociedad; no solo de competir, sino que sea parte de la recreación”.

Luciría que aquí no se ha planteado nada al respecto. Y no es así. Ejemplos sobran: En la Ley General de Deportes (20-7-2005), no aprobada aun, se menciona la palabra escuela en ocho ocasiones.

Cuando se creó el Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales (Parni), en 1998, se creó un consejo directivo de las academias del Parni, que tuvo efecto solo en el documento de ocho páginas cuando se emitió.

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), después de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, pasó a crear los Centros de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE), que tendrían por sede diferentes provincias o municipios. Se conoce solo el de Bayaguana como el de funcionamiento de más progreso y el que ha aportado atletas, más allá de Luguelin Santos, Luisito Pié (dos medallistas olímpicos), y Bernardo Pié (candidato a medalla olímpica), entre otros.

Conocida entonces como Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación (Sedefir), en 1999 dio a conocer el programa de esa cartera, que encabezó Juan Marichal. Ese tipo de proyecto se desconoce antes o después.