Escala sesión de regidores de SDE por RD$150 MM: se dicen "sesos de caballos, burros y gallinas"

Sesion del Concejo de Regidores de Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Desde sesos (cerebros) de gallinas, caballos y burros hasta una calificación de cero para la gestión de una funcionaria municipal, giraron las discusiones este jueves durante la sesión del Concejo de Regidores de la Alcaldía de Santo Domingo Este.

El avispero lo agudizó el controvertido regidor de la Fuerza del Pueblo, José Luis Flores, quien, durante las discusiones sobre la aprobación de una partida de ingresos extraordinarios por 150 millones de pesos, pidió transparencia.

"Aquí hay gente con los sesos de caballos, burros y gallinas, y al que le sirva el sombrero, que se lo ponga", dijo, provocando la reacción inmediata de sus colegas, principalmente de las regidoras, quienes reclamaron que se retractara.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/408eb3e8-3a13-4915-b0f4-6de55d015a98-f8bdaa74.jpg Regidor Yamil Fortuna, de la Fuerza del Pueblo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"No me hagan hablar, no me hagan hablar", repetía el edil de manera amenazante, mientras la sala se convertía en un jolgorio que su presidente, Antonio Féliz, trataba de calmar dando fuertes martillazos sobre la mesa.

La regidora Jehimy Núñez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue de las primeras en exigir respeto, pero su voz se perdía entre el bullicio. Más adelante, otra compañera de partido trató de explicar la situación.

Ante las discusiones, Yamil Fortuna, compañero de Flores y vocero de la Fuerza del Pueblo, había advertido que no votaría a favor del proyecto porque, según explicó, no se les había informado cuáles obras se ejecutarían con los 150 millones de pesos.

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Calificación cero

Fortuna también enfiló sus cañones contra la contralora del Concejo, Teresa Féliz, de quien dijo que no había realizado el trabajo que se esperaba de ella y a cuya gestión otorgó una calificación de cero. El regidor alega que la administración no informa sobre cuáles son las obras a ejecutar.

Indicó que hace tiempo ha venido solicitando ese tipo de información, pero nunca la entregan por lo que rechazó votar por la aprobación del proyecto de ingresos extraordinarios.

La funcionaria no respondió ni intervino en la discusión y se limitó a observar con detenimiento al regidor que la cuestionaba y, en ocasiones, a bajar la mirada. La contralora ya había anunciado su renuncia al cargo.

Finalmente, tanto el proyecto de ingreso extraordinario de 150 millones de pesos para obras de la Alcaldía como el de ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre abril-junio fueron aprobados por los regidores del PRM y algunos de la Fuerza del Pueblo.