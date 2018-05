Alcaldía de Santo Domingo Este lleva rutinas de ejercicios a sus barrios

SANTO DOMINGO ESTE. Como forma de contribuir a la salud de los munícipes de esa demarcación, la Alcaldía de Santo Domingo Este lanzó el programa “ASDE te Pone en Forma” que consiste en llevar rutinas de ejercicios a diferentes puntos de esa zona.

Esta iniciativa tiene como finalidad que los ciudadanos tengan acceso a la metodología que le permita tener resistencia aeróbica, resistencia y fuerza muscular, flexibilidad y equilibrio corporal y la prevención del cáncer de colon.

El programa incluye clases de zumba, aeróbicos, salsa casino y zumba kids para los niños.

De igual forma aéreas de bicicleta, patinaje, baloncesto, voleibol, maratón y caminata.

El proyecto se inició en el parque de la urbanización Italia, con una jornada que contó con la participación del alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez.

El funcionario municipal exhortó a los munícipes a aprovechar esta oportunidad de cuidar su cuerpo de forma sana.

Sostuvo que “ASDE te Pone en Forma” se desarrollará de lunes a viernes en horarios matutinos de 6:10 am a 6:50 am y de 7:10 am a 7:50 am, y en tarde de 5:30 a 6:30 pm.

El gobernante local también explicó que la salsa casino será impartida los sábados 7:00 am a 9:00 am y las zumba kids para niños los domingos de 10:00 am a 11:00 am.

El programa “ASDE te Pone en Forma” se desarrollará en los parques Italia, Villa Carmen, Invivienda, Faro a Colón, Juan Pablo Segundo de la avenida Venezuela y Racheli.

El proyecto de ejercitación corporal también se ejecutará en los parques de Los Billeteros, los Boulevard del Invi de Los Mina y el de San Luis, además del de Amapola, la urbanización Matrisa y el parqueo avenida España, donde están ubicadas las máquinas de ejercicios.

El programa es coordinado por el director departamento de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Ney Lora.