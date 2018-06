Harán olimpiada de lectoescritura con egresados del programa Quisqueya Aprende Contigo

Petronila Navarro, representante de San Pedro de Macorís, aseguró: “El que no sabe de letras es una persona ciega. Vinimos de la muerte a la vida gracias a este plan. Me siento joven de corazón, no se notará en la piel, pero sí en mis ganas de aprender.”

Con igual entusiasmo dijo Andreita Pérez, de Azua, que ya no firma como antes “con todas esas crucecitas”, Actualmente se encuentra en Prepara, sus hijos en la escuela y la universidad. “En mi casa todos estamos aprendiendo”.

“Leer es lo que más me gusta hacer”

“Mi gran preocupación era que siendo creyente de Dios y su palabra, no podía leer la Biblia”, sostuvo Marcelino Cuevas, represente de Santo Domingo. Dijo que gracias a Quisqueya Aprende Contigo ya sabe leer y escribir y que leer es lo que más le gusta hacer.

Juana Mejía del Distrito Nacional a sus 77 años fue alfabetizada por su hija mayor, quien conformó un núcleo de alfabetización para que su madre aprendiera. “Yo me alfabeticé, trabajé 30 años de mi vida como niñera, así sin saber leer y escribir, lo hice para educar a mis hijos, y después de todo, ellos me enseñaron a mí”, afirmó.