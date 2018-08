Así es la técnica de lluvia artificial para combatir las sequías

La lluvia artificial no es algo nuevo. No es la lluvia artificial que se utiliza en las películas, me refiero a esa que, por así decirlo, se siembra en las nubes para combatir las sequías.

En 1946 se llevó a cabo en Nueva York el primer experimento para crearla, con la esperanza de poder combatir la grave sequía que afectaba a Estados Unidos.

Este consiste en rociar partículas finas de cristales de cloruro de sodio o yoduro de plata, en forma de aerosol o polvo en las nubes ubicadas entre los 2.000 y 4.000 metros de altura.

Existen dos técnicas de siembra de nubes:

Las primera es utilizar un avión para disparar bengalas llenas de los componentes. Estas partículas desempeñan el papel de núcleos gigantes, haciendo posible la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. Quince o treinta minutos después, cae la lluvia.

La otra técnica, más barata, consiste en lanzar desde el suelo pequeños cohetes que contienen las partículas. China, líder en el desarrollo de lluvia artificial, utiliza equipos militares ya instalados en zonas áridas para enviar sus cohetes a las nubes.

Este cambio artificial del clima ha generado controversia. No hay evidencia científica de que realmente funcione, especialmente en regiones áridas donde la lluvia se evapora antes de llegar al suelo.