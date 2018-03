“Los humanos somos polvo de estrellas”

SANTO DOMINGO. Desde niña Breezy Ocaña Flaquer se interesó por el planeta y el universo. De manera que debió partir de su natal República Dominicana hacia Estados Unidos para estudiar Astronomía.

De aquel momento ha pasado unos 18 años durante los cuales llegó a trabajar en la comprensión de las radio galaxias, una de las cosas más impresionantes que ha vivido durante el desarrollo de su carrera profesional.

“Estudiamos si la forma, la química o el comportamiento que tienen actualmente es gracias al entorno o a que son innatamente así. Y esa frase tan romántica que dicen que somos polvo de estrellas es realidad, porque tú tienes una nube en el espacio y de esa nube se forma una estrella”, explicó Ocaña.

La astrónoma sigue explicando que “cuando esa nube comienza a moverse, a formar estrellas y compacta la masa queda material que al no estar tan cerca del centro no se atrajo hasta el centro para formar la estrella como tal, pero es masa que hubiera servido para formar la estrella o más bien gas, pero eso empieza a formar planetas porque siente la atracción gravitatoria y movimiento pero no suficiente para meterse dentro de la estrella y el planeta Tierra se formó así”.