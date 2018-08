Google acepta que guarda ubicación aun con historial apagado

SAN FRANCISCO. Google ha corregido una página de ayuda que describía erróneamente cómo funcionan las configuraciones de su “Historial de ubicaciones”, y aclaró a los usuarios que sigue rastreando su ubicación incluso cuando tienen desactivada la opción.

El lunes, una investigación de The Associated Press reveló que varios sitios web y aplicaciones de Google guardan la ubicación del usuario incluso cuando éste ha desactivado el Historial de ubicaciones. Google no ha cambiado esa práctica.

Sin embargo, ahora su página de ayuda aclara que “Esta configuración no afecta otros servicios de ubicación de tu dispositivo”. También reconoció que “algunos datos de ubicación pueden guardarse como parte de tu actividad en otros servicios, como Búsquedas y Mapas”.

Antes del cambio, la página afirmaba que con el Historial de ubicaciones desactivado “ya no se almacenarán los lugares que visites”.

La AP notó que los cambios se hicieron a mediodía del jueves, tres días después del reporte inicial de AP.

En un comunicado a la AP, Google dijo: “Hemos estado actualizando el lenguaje explicativo sobre el Historial de ubicaciones para hacerlo más congruente y claro en nuestras diversas plataformas y centros de ayuda”.