Para Drew Sullivan, editor y cofundador del Organized Crime and Corruption Reporting Project, la tecnología está eliminando la necesidad de tener noticias diarias y esto trae como consecuencia que medios comiencen a desaparecer. “Creo que en 20 años el periodismo de investigación será el único periodismo que perdure”, aseguró.

Ronderos manifestó una expectativa optimista al respecto durante un panel sobre el futuro del periodismo de investigación, desarrollado en la Décima Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC, por sus siglas en inglés), organizada por la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés). El evento se celebró el mes pasado en Johannesburgo con la participación de 1,200 periodistas de 130 países.

“Estuve recientemente en una reunión en Europa y vi a algunos filántropos, que nunca habían pensado en apoyar a la prensa, comenzando a pensar en apoyarla”, dijo Ronderos.

Sobre Latinoamérica, agregó: “Hay muchos filántropos latinoamericanos que nunca han pensado en apoyarlos (a los medios), quizás ellos apoyan hospitales y el sector educativo, áreas como esas, pero ahora dicen: oh, quizás no tengamos medios independientes, tenemos un problema porque no tenemos a nadie que dé seguimiento a las cuentas ni nadie que divulgue información en la que la gente pueda confiar”.

Ronderos destacó que los periodistas deben hacerle entender a los donantes la importancia del periodismo de investigación para que lleven “el gran dinero” a este sector.

“Queremos ver estructuras en el campo que hagan que el periodismo sea sostenible e independiente”, afirmó.