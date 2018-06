Academia Franklin Ferreras realiza “Try Out”

SANTO DOMINGO. La Academia Franklin Ferreras realizó un “Try Out” donde presentó a los scouts de las organizaciones de Grandes Ligas varios prospectos con miras a su fichaje de julio 2. Los jugadores del cuadro Jancarlos Javiel, Reynado Vallejo; lanzadores zurdos, Ronaldo Guzmán y Jeremy Peguero, y el jardinero Cristopher Nova desmotraron su talento que desde ya lo ubica en un sitial privilegiado entre los prospectos a firmar dentro de la fecha.

Durante la presentación de los talentos, Franklin Ferreras, presidente de la academia, se mostró satisfecho con el trabajo desplegado por sus jugadores ante los diferentes escuchas de la MLB que se dieron cita en las instalaciones ubicadas en el sector Los Casabes de Santo Domingo Norte.

“Hoy nos sentimos satisfechos con este grupo de jugadores que tenemos, quienes tienen muy buenas posibilidades para firmar en julio 2”, dijo Ferreras.

Javiel y Vallejo montaron un espectáculo con su defensa y bateo ante las miradas de una gran cantidad de buscatalentos de distintos equipos del béisbol organizado de los Estados Unidos.

Javiel, un infield elegible de 17 años de edad, enseñó ser poseedor de un gran guante, tiros portentos a las bases, bateador de líneas, poder y piernas veloces.

De su lado, Vallejo, nativo de Palenque, San Cristóbal, evidenció que la zona sur tiene un futuro. El joven mostró tener un control absoluto al batear con poder por todo los ángulo del terreno, además de manos seguras y velocidad sorprendentes en sus piernas.

Los jóvenes lanzadores zurdos Ronaldo Guzmán y Jeremy Peguero exhibieron lanzamientos rápidos que oscilaron entre las 89, 90, 91 y 92 millas, incluido un gran control en sus envíos. El jardinero Cristopher Nova, elegible para julio 2, mostró un bate rápido capaz de descifrar los envíos del cualquier lanzador. Ni hablar de su poder, elegante fildeo, tiros asombrosos y velocidad.

Pero además hay que contar con un prospecto como lo es el pitcher derecho de 15 años , Darlin Sanó, nativo de Baní . Con una estatura de 6`1 tiene un gran comando de sus lanzamientos que en ocasiones pueden alcanzar las 90-91 millas. El grupo también contempla a Cristopher Burret, de Yamasá; Frankelyn Feliz, Azua; José Molina, José Mendoza, Luis Velásquez, Yofre Diaz y Cristopher Vásquez de Venezuela.

Pero no solo se queda ahí, la Academia Franklin Ferreras, ya tiene los prospectos para julio 2, 2019, 2020, 2021 y 2022 lo que habla muy bien de la ardua labor que desarrolla la entidad con la finalidad de forjar buenos peloteros.

Al hablar sobre los prospectos que participaron en la actividad, el presidente de la Asociación de Prospectos, Ezequiel Sepúlveda, valoró a los jugadores y afirmó que la academia vuelve a florecer. “Estoy sorprendido con lo que he visto hoy en este Try Out “, afirmó Sepúlveda.

Ferreras, dijo que la academia trabaja sin desmayo en la construcción de la Casa Club, la cual estará lista para el mes de julio.

“De aquí a diciembre estaremos inaugurando la casa club y siempre trabajaremos en moral cada vez más nuestra entidad”, dijo el dirigente deportivo, quien manifestó que también se labora en la realización de un tercer play.

Expreso, además, que trabajan con la preparación de jóvenes a nivel de universidades, para la preparación profesional de los jugadores.

“Esto lo hacemos porque no todos llegarán a las Grandes Ligas, pero pueden quedar profesionales en otra áreas y ser útiles a la sociedad”, agregó.